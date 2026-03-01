مجلس التعاون الخليجي: نطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية

طالب البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(50) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان على دول المجلس، بالوقف الفوري للهجمات .





وأدان البيان بأشد العبارات العدوان الإيراني على دول المجلس والأردن.



وأكد البيان أن هجمات "استهدفت منشآت مدنية ومناطق سكنية وأوقعت أضرارا كبيرة".

وشدد البيان على أن "أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وأي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع".



وأضاف: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا واستقرارنا".



وتابع: "نحتفظ بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق ".



وأكد البيان على أن "الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".



ودعا البيان "لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف فوري وحازم".



واعتبر البيان أن "استقرار ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي".



وأشاد البيان "بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإيرانية".