ترامب: العمليات ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف

قال الرئيس الأميركي في كلمة، الأحد، إن العمليات العسكرية ضد "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".

وأضاف : "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".



وتابع قائلا: "أحث والجيش والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".



وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف ".



ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفا متحدثا إليهم " تقف معكم".



وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة .