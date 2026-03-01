تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
دول أوروبية تتحدث عن "تدمير قدرات إيران".. ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
01-03-2026
|
21:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة
ايران
على إطلاق صواريخ ومسيرات".
وفي بيانها، قالت الدول الـ3: "سيتم اتخاذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة، لا سيما عبر منع
إيران
من إطلاق الصواريخ والمسيّرات".
وردّت طهران على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي الذي بدأ السبت، بضربات مكثفة طالت دولاً مجاورة عدة، وكذلك
إسرائيل
، حيث قُتل تسعة أشخاص الأحد، وفق جهاز الإسعاف.
وأعرب قادة الدول الثلاث عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية العشوائية التي تشنها
إيران على
دول المنطقة" ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها.
وذكر الدول أنَّ الضربات "استهدفت حلفاءنا المقربين وتهدد عناصر قواتنا المسلحة ومدنيينا في المنطقة بأسرها".
وستتباحث برلين وباريس ولندن في هذه التدابير الدفاعية مع
الولايات المتحدة
والحلفاء في المنطقة، وفق البيان.
ويوم الأحد أعلنت
واشنطن
مقتل ثلاثة عناصر في القوات الأميركية في إطار العملية العسكرية ضد إيران والتي أفضت إلى مقتل المرشد
الإيراني
علي خامنئي.
وقال رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر الأحد إن بلاده وافقت على طلب أميركي لاستخدام قواعد بريطانية لشن هجمات دفاعية للتصدي لصواريخ إيرانية في مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.
وذكر ستارمر في رسالة مصورة على منصة إكس "طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد
البريطانية
لهذا الغرض الدفاعي المحدد والمحدود. واتخذنا قرارا بقبول هذا الطلب لمنع إيران من إطلاق صواريخ في أنحاء المنطقة".
(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية.. من هي؟
Lebanon 24
دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية.. من هي؟
02/03/2026 08:47:18
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يعلن جيوش دول أوروبية "إرهابية" ردا على قرارهم من الحرس الثوري
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يعلن جيوش دول أوروبية "إرهابية" ردا على قرارهم من الحرس الثوري
02/03/2026 08:47:18
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور فضائيّة عن قدرات إيران الصاروخيّة... ماذا أظهرت؟
Lebanon 24
صور فضائيّة عن قدرات إيران الصاروخيّة... ماذا أظهرت؟
02/03/2026 08:47:18
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
02/03/2026 08:47:18
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
البريطانية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
إيران على
البريطاني
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
01:14 | 2026-03-02
02/03/2026 01:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أجل ترامب الحرب على إيران لأسبوع؟
Lebanon 24
لماذا أجل ترامب الحرب على إيران لأسبوع؟
00:59 | 2026-03-02
02/03/2026 12:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط حطام صاروخ في البحرين يوقع قتلى وجرحى
Lebanon 24
سقوط حطام صاروخ في البحرين يوقع قتلى وجرحى
00:56 | 2026-03-02
02/03/2026 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استهدفت الدوحة والكويت ودبي والبحرين.. إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات
Lebanon 24
استهدفت الدوحة والكويت ودبي والبحرين.. إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات
00:52 | 2026-03-02
02/03/2026 12:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي
Lebanon 24
في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي
00:32 | 2026-03-02
02/03/2026 12:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:14 | 2026-03-02
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
00:59 | 2026-03-02
لماذا أجل ترامب الحرب على إيران لأسبوع؟
00:56 | 2026-03-02
سقوط حطام صاروخ في البحرين يوقع قتلى وجرحى
00:52 | 2026-03-02
استهدفت الدوحة والكويت ودبي والبحرين.. إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات
00:32 | 2026-03-02
في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي
00:19 | 2026-03-02
الأول منذ بدء الهجوم.. وزير الدفاع الأميركي يعقد مؤتمرا صحفيا حول إيران
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
02/03/2026 08:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24