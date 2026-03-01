دول أوروبية تتحدث عن "تدمير قدرات إيران".. ماذا أعلنت؟

أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة على إطلاق صواريخ ومسيرات".



وفي بيانها، قالت الدول الـ3: "سيتم اتخاذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة، لا سيما عبر منع من إطلاق الصواريخ والمسيّرات".





وردّت طهران على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي الذي بدأ السبت، بضربات مكثفة طالت دولاً مجاورة عدة، وكذلك ، حيث قُتل تسعة أشخاص الأحد، وفق جهاز الإسعاف.





وأعرب قادة الدول الثلاث عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية العشوائية التي تشنها دول المنطقة" ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها.





وذكر الدول أنَّ الضربات "استهدفت حلفاءنا المقربين وتهدد عناصر قواتنا المسلحة ومدنيينا في المنطقة بأسرها".





وستتباحث برلين وباريس ولندن في هذه التدابير الدفاعية مع والحلفاء في المنطقة، وفق البيان.





ويوم الأحد أعلنت مقتل ثلاثة عناصر في القوات الأميركية في إطار العملية العسكرية ضد إيران والتي أفضت إلى مقتل المرشد علي خامنئي.





وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الأحد إن بلاده وافقت على طلب أميركي لاستخدام قواعد بريطانية لشن ⁠هجمات دفاعية للتصدي لصواريخ إيرانية في مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.





وذكر ستارمر في رسالة مصورة على منصة إكس "طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد لهذا الغرض الدفاعي المحدد والمحدود. واتخذنا قرارا بقبول هذا الطلب لمنع إيران من إطلاق ‌صواريخ في أنحاء المنطقة". (سكاي نيوز عربية)