بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة بريطانية في قبرص

أفادت وسائل إعلام محلية في وقت مبكر من، اليوم الاثنين، أن قاعدة تابعة لسلاح الجو في بشرق تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.



وذكرت بوابة "سيبروس ميل" الإخبارية القبرصية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "طائرة مسيرة صغيرة" ضربت مطار قاعدة أكروتيري الواقعة غرب مدينة ليماسول الساحلية.

ولم يصدر في البداية تأكيد من السلطات، كما لم يعرف حتى الآن من الذي أطلق الطائرة المسيرة.



ووفقا للتقرير، فإن سلطات القواعد كانت تتعامل مع الحادث الذي أسفر عن "أضرار طفيفة" ولكن دون وقوع إصابات.



ونشرت بوابة "بوليتيس" الإخبارية القبرصية لقطات فيديو من خارج ، أمكن سماع فيها.

وتلقى أفراد القاعدة تعليمات بالبقاء في أماكنهم وانتظار المزيد من التعليمات. ولم يكن من الممكن استبعاد وقوع المزيد من الضربات.



كما أمكن سماع دوي انفجارات وصفارات إنذار في البلدة المجاورة، وفقا لتقارير من عدة بوابات إخبارية قبرصية.



يذكر أن المتحدة تحتفظ بقاعدتين سياديتين في قبرص.