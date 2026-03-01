تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن.. اليكم ترسانة أميركا المستعملة لضرب إيران

Lebanon 24
01-03-2026 | 22:45
A-
A+
من على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن.. اليكم ترسانة أميركا المستعملة لضرب إيران
من على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن.. اليكم ترسانة أميركا المستعملة لضرب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استخدم الجيش الأميركي مجموعة متنوعة من الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من عملية نهاية الأسبوع في إيران، بحسب ما نشره موقع شبكة CNN الإخبارية الأميركية.

وقدّمت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM عرضاً موجزاً للمهمة يوم الأحد، موضحةً كيف تقوم القوات الأميركية "بضرب أهداف لتفكيك جهاز الأمن الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تُشكّل تهديداً وشيكاً". ويقول الجيش إنه ضرب أكثر من ألف هدف إيراني.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة استهدفت مقرات الجيش الإيراني ومواقع الصواريخ والسفن الحربية والغواصات.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، تشمل الأصول المستخدمة طائرات مثل قاذفات B-2 الشبحية والطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى أنظمة باتريوت وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، كما أشارت إلى استخدام "قدرات خاصة لا يمكن ذكرها".
تتضمن القائمة ما يلي:

• قاذفات الشبح B-2
• طائرات لوكاس الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار
• أنظمة صواريخ باتريوت الاعتراضية
•أنظمة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية THAAD
• طائرات مقاتلة من طراز F-18 وF-16 وF-22
• طائرات هجومية من طراز A-10
• طائرات الشبح F-35
• طائرات الهجوم الإلكتروني EA-18G
• طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً
• أنظمة ترحيل الاتصالات المحمولة جواً
• طائرات الدوريات البحرية P-8
• طائرات الاستطلاع RC-135
• طائرات MQ-9 Reaper
• أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة M142
• حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية
• مدمرات الصواريخ الموجهة
• أنظمة مضادة للمسيرات
• طائرات التزود بالوقود
• سفن التزود بالوقود
• طائرات الشحن C-17 غلوب ماستر
• طائرات الشحن C-130
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا: إيران لم تصبّ حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن بـ4 صواريخ كروز
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الهجومية تحركت في بحر العرب اليوم
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر زارا اليوم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن برفقة قائد القيادة المركزية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الولايات المتحدة

صواريخ باتريوت

الاستطلاع

يوم الأحد

الإيراني

باتريوت

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-02
Lebanon24
03:37 | 2026-03-02
Lebanon24
03:30 | 2026-03-02
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02
Lebanon24
03:00 | 2026-03-02
Lebanon24
02:48 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24