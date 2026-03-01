من على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن.. اليكم ترسانة أميركا المستعملة لضرب إيران

استخدم الجيش الأميركي مجموعة متنوعة من الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من عملية نهاية الأسبوع في ، بحسب ما نشره موقع شبكة CNN الإخبارية الأميركية.



وقدّمت الأميركية CENTCOM عرضاً موجزاً للمهمة ، موضحةً كيف تقوم القوات الأميركية "بضرب أهداف لتفكيك جهاز الأمن ، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تُشكّل تهديداً وشيكاً". ويقول الجيش إنه ضرب أكثر من ألف هدف إيراني.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن استهدفت مقرات الجيش الإيراني ومواقع الصواريخ والسفن الحربية والغواصات.



ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، تشمل الأصول المستخدمة طائرات مثل قاذفات B-2 الشبحية والطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى أنظمة وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، كما أشارت إلى استخدام "قدرات خاصة لا يمكن ذكرها".

تتضمن القائمة ما يلي:



• قاذفات الشبح B-2

• طائرات لوكاس الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار

• أنظمة الاعتراضية

•أنظمة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية THAAD

• طائرات مقاتلة من طراز F-18 وF-16 وF-22

• طائرات هجومية من طراز A-10

• طائرات الشبح F-35

• طائرات الهجوم الإلكتروني EA-18G

• طائرات الإنذار والتحكم المحمول جواً

• أنظمة ترحيل الاتصالات المحمولة جواً

• طائرات الدوريات البحرية P-8

• طائرات RC-135

• طائرات MQ-9 Reaper

• أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة M142

• حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية

• مدمرات الصواريخ الموجهة

• أنظمة مضادة للمسيرات

• طائرات التزود بالوقود

• سفن التزود بالوقود

• طائرات الشحن C-17 غلوب ماستر

• طائرات الشحن C-130