تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية.. من هي؟

Lebanon 24
01-03-2026 | 22:47
A-
A+
دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية.. من هي؟
دول أوروبية تلوّح بخطوات لتدمير قدرات إيران العسكرية.. من هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر الأحد، استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة ايران على إطلاق صواريخ ومسيرات".
وأورد بيان الدول الثلاث: "سنتخذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة"، لا سيما عبر منع إيران من إطلاق الصواريخ والمسيّرات".

وردّت طهران على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي الذي بدأ السبت، بضربات مكثفة طالت دولا مجاورة عدة، وكذلك إسرائيل، حيث قُتل تسعة أشخاص الأحد، وفق جهاز الإسعاف.

وأعرب قادة الدول الثلاث عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية العشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة" ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها.

وتابع البيان أن الضربات "استهدفت حلفاءنا المقربين وتهدد عناصر قواتنا المسلحة ومدنيينا في المنطقة بأسرها".
وستتباحث برلين وباريس ولندن في هذه التدابير الدفاعية مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة، وفق البيان.

ويوم الأحد أعلنت واشنطن مقتل ثلاثة عناصر في القوات الأميركية في إطار العملية العسكرية ضد إيران والتي أفضت إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد إن بلاده وافقت على طلب أميركي لاستخدام قواعد بريطانية لشن ⁠هجمات دفاعية للتصدي لصواريخ إيرانية في مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.

وذكر ستارمر في رسالة مصورة على منصة إكس "طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض الدفاعي المحدد والمحدود. واتخذنا قرارا بقبول هذا الطلب لمنع إيران من إطلاق ‌صواريخ في أنحاء المنطقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دول أوروبية تتحدث عن "تدمير قدرات إيران".. ماذا أعلنت؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ خطوات لتعزيز قدرات رصد الطائرات المسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تل أبيب تلوّح بعملية عسكرية واسعة في غزة بعد فتح معبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لاتحاد الأوروبي للحدث: المواجهة العسكرية مع إيران قد تؤدي لعواقب وخيمة للغاية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

إيران على

البريطاني

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-02
Lebanon24
03:37 | 2026-03-02
Lebanon24
03:30 | 2026-03-02
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02
Lebanon24
03:00 | 2026-03-02
Lebanon24
02:48 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24