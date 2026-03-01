مودي دعا نتنياهو إلى إنهاء "سريع" للصراع في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد، إنه تحدث مع نظيره ودعاه إلى إنهاء "سريع" للصراع عقب الضربات التي استهدفت .



وكتب مودي على منصة "إكس" بعد المكالمة الهاتفية مع الذي التقاه في الخميس الماضي : "تؤكد الهند مجددا ضرورة وقف سريع للأعمال العدائية".

وأعرب مودي عن مخاوف الهند بشأن التطورات الأخيرة وشدد على أن سلامة المدنيين تمثل أولوية.



وتحدث مودي أيضا مع الرئيس الإماراتي الشيخ زايد آل عقب الضربات في .

وأضاف: "تقف الهند بجانب في هذه الأوقات الصعبة... نحن ندعم خفض التصعيد، والسلام والأمن والاستقرار" في المنطقة. (إرم نيوز)