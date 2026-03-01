تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مودي دعا نتنياهو إلى إنهاء "سريع" للصراع في الشرق الأوسط
Lebanon 24
01-03-2026
|
22:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد، إنه تحدث مع نظيره
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ودعاه إلى إنهاء "سريع" للصراع عقب الضربات التي استهدفت
إيران
.
وكتب مودي على منصة "إكس" بعد المكالمة الهاتفية مع
نتنياهو
الذي التقاه في
القدس
الخميس الماضي : "تؤكد الهند مجددا ضرورة وقف سريع للأعمال العدائية".
وأعرب مودي عن مخاوف الهند بشأن التطورات الأخيرة وشدد على أن سلامة المدنيين تمثل أولوية.
وتحدث مودي أيضا مع الرئيس الإماراتي الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
عقب الضربات
الإيرانية
في
الشرق الأوسط
.
وأضاف: "تقف الهند بجانب
الإمارات العربية المتحدة
في هذه الأوقات الصعبة... نحن ندعم خفض التصعيد، والسلام والأمن والاستقرار" في المنطقة. (إرم نيوز)
