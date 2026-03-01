لاريجاني: ترامب تسبب في إغراق المنطقة بالفوضى.. ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة

قال أمين للأمن القومي في إن الرئيس الأميركي جر المنطقة للفوضى بآمال واهية وهو قلق الآن من مزيد من الخسائر في صفوف قواته.

واعتبر لاريجاني أن " حول شعاره "أميركا أولا" إلى " أولا" وجعل الجنود ضحية لنزعة الهيمنة ".

وأضاف: "ترامب تسبب في إغراق المنطقة بالفوضى".

وقال: "لن نتفاوض مع ".