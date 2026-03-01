الشرع يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات

تلقى الشيخ زايد آل رئيس ، الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد .





وأكد الشرع خلال الاتصال "تضامن مع دولة إثر الاعتداءات السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها".



وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس السوري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.



وشدد الجانبان على أهمية تغليب الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والأزمات، حسبما ذكرت .