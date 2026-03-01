تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يقتلني
Lebanon 24
01-03-2026
|
23:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مساء الأحد، إنه
بادر
باستهداف القيادة
الإيرانية
قبل أن يتمكن المرشد
الإيراني
علي خامنئي
من تنفيذ محاولة جديدة لاغتياله، مؤكداً أن
طهران
حاولت قتله مرتين في السابق.
وفي مقابلة مع شبكة "
إيه بي سي
نيوز"
abc news
، صرّح
ترامب
: "وصلت إليه قبل أن يصل إليّ. حاولوا مرتين، لكنني سبقته".
