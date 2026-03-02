تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي
Lebanon 24
02-03-2026
|
00:32
photos
استهدفت ضربات جديدة قاعدة جرف النصر التابعة للحشد الشعبي في جنوب العراق والتي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب
حزب الله
، على ما أفاد مصدر في الفصيل الموالي لإيران.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "استهدفت ثلاث ضربات جرف النصر"، بعد سلسلة غارات سابقة تعرضت لها
القاعدة
.
وأفادت وسائل إعلامية
عراقية
تعرض منطقة جرف الصخر (النصر) فجر اليوم الاثنين شمالي محافظة بابل لغارات جوية.
وتتمركز ألوية للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر (النصر) التي تقع شمالي محافظة بابل (100كم جنوب بغداد).
كما أعلنت سرايا أولياء
الدم
المنضوية في "
المقاومة
الإسلامية في العراق" في بيان لها فجر اليوم الإثنين أنها شنت هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.
وكانت سرايا أولياء الدم أعلنت الليلة الماضية قصف مواقع أميركية في مدينة أربيل في إقليم كردستان.
والأحد، أُسقطت عدة طائرات مسيرة قرب مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية، من بينها جنود ألمان، داخل
المطار
.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء
الألمانية
(د ب أ) إن انفجارات سُمعت أثناء إسقاط الطائرات المسيرة، مضيفا أن الحطام سقط في منطقة قيد الإنشاء قرب المطار.
وذكر موقع الأخبار الكردي "روداو" أيضا أن عدة انفجارات سُمعت في المدينة، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر تصاعد دخان أسود في السماء من مسافة بعيدة. كما أظهر مقطع آخر، بحسب التقارير، إسقاط مقذوف جوي.
تقرير "The Spectator": بعد اغتيال خامنئي.. هل يمكن أن تنزلق إيران إلى حرب أهلية؟
Lebanon 24
تقرير "The Spectator": بعد اغتيال خامنئي.. هل يمكن أن تنزلق إيران إلى حرب أهلية؟
04:30 | 2026-03-02
02/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تؤكد: قاسم "أصبح هدفاً مشروعا للتصفية"
Lebanon 24
إسرائيل تؤكد: قاسم "أصبح هدفاً مشروعا للتصفية"
03:37 | 2026-03-02
02/03/2026 03:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
03:30 | 2026-03-02
02/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق مصفاة أرامكو في السعودية إثر هجوم إيراني (فيديو)
Lebanon 24
إغلاق مصفاة أرامكو في السعودية إثر هجوم إيراني (فيديو)
03:04 | 2026-03-02
02/03/2026 03:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
التحول الايراني المقبل: مِن حكم الملالي إلى تعديل النظام وتعزيز دور الإصلاحيين والعلمانيين
Lebanon 24
التحول الايراني المقبل: مِن حكم الملالي إلى تعديل النظام وتعزيز دور الإصلاحيين والعلمانيين
03:00 | 2026-03-02
02/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
