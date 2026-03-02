في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي

استهدفت ضربات جديدة قاعدة جرف النصر التابعة للحشد الشعبي في جنوب العراق والتي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب ، على ما أفاد مصدر في الفصيل الموالي لإيران.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس "استهدفت ثلاث ضربات جرف النصر"، بعد سلسلة غارات سابقة تعرضت لها .



وأفادت وسائل إعلامية تعرض منطقة جرف الصخر (النصر) فجر اليوم الاثنين شمالي محافظة بابل لغارات جوية.



وتتمركز ألوية للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر (النصر) التي تقع شمالي محافظة بابل (100كم جنوب بغداد).

كما أعلنت سرايا أولياء المنضوية في " الإسلامية في العراق" في بيان لها فجر اليوم الإثنين أنها شنت هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.



وكانت سرايا أولياء الدم أعلنت الليلة الماضية قصف مواقع أميركية في مدينة أربيل في إقليم كردستان.



والأحد، أُسقطت عدة طائرات مسيرة قرب مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية، من بينها جنود ألمان، داخل .



وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء (د ب أ) إن انفجارات سُمعت أثناء إسقاط الطائرات المسيرة، مضيفا أن الحطام سقط في منطقة قيد الإنشاء قرب المطار.



وذكر موقع الأخبار الكردي "روداو" أيضا أن عدة انفجارات سُمعت في المدينة، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر تصاعد دخان أسود في السماء من مسافة بعيدة. كما أظهر مقطع آخر، بحسب التقارير، إسقاط مقذوف جوي.