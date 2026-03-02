تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي

Lebanon 24
02-03-2026 | 00:32
A-
A+
في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي
في العراق.. ضربات جديدة تستهدف قاعدة الحشد الشعبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استهدفت ضربات جديدة قاعدة جرف النصر التابعة للحشد الشعبي في جنوب العراق والتي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب حزب الله، على ما أفاد مصدر في الفصيل الموالي لإيران.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "استهدفت ثلاث ضربات جرف النصر"، بعد سلسلة غارات سابقة تعرضت لها القاعدة.

وأفادت وسائل إعلامية عراقية تعرض منطقة جرف الصخر (النصر) فجر اليوم الاثنين شمالي محافظة بابل لغارات جوية.

وتتمركز ألوية للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر (النصر) التي تقع شمالي محافظة بابل (100كم جنوب بغداد).
كما أعلنت سرايا أولياء الدم المنضوية في "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها فجر اليوم الإثنين أنها شنت هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وكانت سرايا أولياء الدم أعلنت الليلة الماضية قصف مواقع أميركية في مدينة أربيل في إقليم كردستان.

والأحد، أُسقطت عدة طائرات مسيرة قرب مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية، من بينها جنود ألمان، داخل المطار.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن انفجارات سُمعت أثناء إسقاط الطائرات المسيرة، مضيفا أن الحطام سقط في منطقة قيد الإنشاء قرب المطار.

وذكر موقع الأخبار الكردي "روداو" أيضا أن عدة انفجارات سُمعت في المدينة، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر تصاعد دخان أسود في السماء من مسافة بعيدة. كما أظهر مقطع آخر، بحسب التقارير، إسقاط مقذوف جوي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل أربعة من عناصر "الحشد الشعبي" في ضربة على مقرهم في وسط العراق
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله العراقي : قتيلان على الأقل بهجوم على قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الحشد الشعبي: القوات الأميركية - الصهيونية تنتهك سيادة العراق مجدداً بالاعتداء على النقاط الأمنية في القائم
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلاً عن متحدث الحشد الشعبي: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مقرّاً للحشد الشعبي جنوب بغداد
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

وكالة الأنباء

الألمانية

حزب الله

المقاومة

القاعدة

المطار

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-02
Lebanon24
03:37 | 2026-03-02
Lebanon24
03:30 | 2026-03-02
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02
Lebanon24
03:00 | 2026-03-02
Lebanon24
02:48 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24