Najib Mikati
عربي-دولي

استهدفت الدوحة والكويت ودبي والبحرين.. إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات

Lebanon 24
02-03-2026 | 00:52
استهدفت الدوحة والكويت ودبي والبحرين.. إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات
أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات، الاثنين، على الدوحة والكويت ودبي والبحرين.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الاثنين، بأن الدفاعات الكويتية تصدت لأهداف معادية بأجواء الشريط الساحلي، وقبلها دوت صفارات إنذار مجدداً في الكويت، فيما أفادت مصادرنا بتصاعد دخان من مقر السفارة الأميركية بالكويت.

يأتي ذلك فيما تم سماع دوي انفجارات قوية وعديدة في الدوحة بقطر ودبي بالإمارات، بحسب وكالات الأنباء، فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بتصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين.

وفي الكويت، أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني الكويتي، العميد محمد المنصوري، أن القوات المسلحة تصدت لعدوان جوي شمال البلاد.

وأوضح المنصوري أن دوي الانفجارات التي سُمعت في أنحاء البلاد جاء نتيجة عمليات التصدي للمسيرات والصواريخ المعادية، مضيفاً أنه تم التصدي للهجمات الجوية المعادية بالقرب من منطقتي سلوى والرميثية، دون تسجيل أي إصابات.

وقالت وازرة الدفاع الكويتية أنّ سلاح الدفاع الجوّي تصدّى بكفاءة واقتدار لعدد من الأهداف الجوّية المعادية، من دون تسجيل أيّ إصابات.

وأكّدت الوزارة أنّ القوّات المسلّحة تواصل تنفيذ واجباتها والتعامل مع أيّ تطوّرات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية السطيرة على حريق اندلع في سفينة تحت الصيانة في مدينة سلمان الصناعية، إثر سقوط شظايا صاروخ جرى اعتراضه أسفر عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين.

كما وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية اندلاع حريق في سفينة أجنبية كانت تخضع للصيانة بمدينة سلمان الصناعية، جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه.
وأفادت الوزارة في بيان بأن الحادث أسفر عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت بكفاءة عالية لهجمات إيرانية.

وأكدت أن جميع المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد.
