سقوط حطام صاروخ في البحرين يوقع قتلى وجرحى

أعلنت البحرينية، الإثنين، أن حطاما ناتجا عن اعتراض صاروخ سقط على سفينة وتسبب في نشوب حريق، مما أسفر عن مقتل عامل وإصابة اثنين خرين بجروح خطيرة.





وذكرت الوزارة على منصة "إكس" أنه تم اخماد الحريق، الذي وقع في منطقة بحرية بالقرب من العاصمة ، منذ ذلك الحين.



وتأتي هذه الهجمات في خضم الضربات الانتقامية التي تستهدف حلفاء والمواقع الأميركية في المنطقة.

