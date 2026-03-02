الكويت تحظر تصدير السلع الغذائية وتثبت أسعارها

قررت والصناعة في حظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية، وتثبيت أسعارها، في ظل احتدام الصراع في مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها وإسرائيل ضد ، التي ردت بإطلاق صواريخ ومسيرات في أنحاء المنطقة، مما أثار مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار.



وأصدر والصناعة في الكويت أسامة بودي قراراً بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية حرصاً على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية- "كونا".



وقالت وزارة التجارة إن القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 يقضي بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة.

Advertisement