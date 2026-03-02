تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
احتجاجاً على "الاعتداءات" على الأردن ودول عربية... عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران

Lebanon 24
02-03-2026 | 02:32
احتجاجاً على الاعتداءات على الأردن ودول عربية... عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران
احتجاجاً على الاعتداءات على الأردن ودول عربية... عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران photos 0
قالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الاثنين، إنها استدعت القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان احتجاجاً على "الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة".

وبحسب البيان استدعت الوزارة القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان مساء الأحد و"أبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة، وإدانتها انتهاكاً صارخاً لسيادته وسيادة الدول العربية".

وأكدت أنها تشكل "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً مرفوضاً يهدّد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي قوله إن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال ب"ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه".

وأكد إبلاغه أيضاً و"بشكل حاسم أن الأردن سيتخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته".

وأصيب خمسة أشخاص بجروح في الأردن ولحقت أضرار ب19 منزلاً و11 مركبة منذ بدأت إيران اطلاق صواريخ ومسيرات رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها السبت، على ما أفادت مديرية الأمن العام الأحد.
