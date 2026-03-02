إيران تعلن استهداف منشأة نطنز النووية في هجوم إسرائيلي – أميركي

قال سفير لدى التابعة للأمم المتحدة، رضا نجفي، الاثنين، أن منشأة نطنز النووية تعرضت لهجوم خلال عمليات عسكرية نفذتها والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.





وقال نجفي للصحفيين في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "مجدداً هاجموا منشآت إيران النووية السلمية أمس"، بحسب " ".





وعند سؤاله عن المنشآت المستهدفة، أوضح السفير أن الهجوم استهدف منشأة نطنز تحديدًا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو الخسائر.







