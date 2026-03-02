السعودية تعلّق عمل بعض وحدات مصفاة رأس تنورة

أعلنت ، الاثنين، تعليق عمل بعض الوحدات التشغيلية في مصفاة رأس تنورة كإجراء احترازي.





ونقلت عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله:" تعرضت مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، ما أسفر عن نشوب حريقٌ محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك، ولله الحمد، أي إصابات أو وفيات.





وأضاف أنه تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.





