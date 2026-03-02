الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 4 مكاتب لنتنياهو

أعلن ، اليوم الاثنين، أن الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي نفذها جاءت ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، وشملت استهداف مواقع مرتبطة برئيس الوزراء ، بحسب وكالة "فارس" .





وقالت في إن الهجوم تضمن استهداف أربعة مكاتب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى موقع يُعتقد بوجود قائد سلاح الجو الإسرائيلي فيه، وذلك باستخدام صواريخ من طراز خيبر إلى جانب طائرات مسيّرة.







