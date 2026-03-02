سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع وإصابة 13 شخصًا!

أعلنت بلدية عن سقوط صاروخ إيراني داخل المدينة، فيما أفادت "القناة 12 "، نقلاً عن الإسعاف، بوقوع 13 مصابًا نتيجة الاستهداف.



وأوضحت مصادر الإسعاف أن فرق الطوارئ تحركت فورًا إلى مكان السقوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما بدأت السلطات المختصة بتقييم الأضرار في المنطقة.



ويأتي هذا بعد إعلان عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه ، ضمن سلسلة التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين.



