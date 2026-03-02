تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع وإصابة 13 شخصًا!
Lebanon 24
02-03-2026
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بلدية
بئر السبع
عن سقوط صاروخ إيراني داخل المدينة، فيما أفادت "القناة 12
الإسرائيلية
"، نقلاً عن الإسعاف، بوقوع 13 مصابًا نتيجة الاستهداف.
وأوضحت مصادر الإسعاف أن فرق الطوارئ تحركت فورًا إلى مكان السقوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما بدأت السلطات المختصة بتقييم الأضرار في المنطقة.
ويأتي هذا بعد إعلان
إيران
عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه
إسرائيل
، ضمن سلسلة التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين.
بلدية بئر السبع: سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر
بلدية بئر السبع: سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 11 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوبي إسرائيل
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 11 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوبي إسرائيل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الإسرائيليين في سقوط صاروخ في بيت شيمش غربي القدس
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الإسرائيليين في سقوط صاروخ في بيت شيمش غربي القدس
وزارة الدفاع الأفغانية: إصابة 13 مدنيا في قصف صاروخي استهدف مخيما للاجئين في ننغرهار
وزارة الدفاع الأفغانية: إصابة 13 مدنيا في قصف صاروخي استهدف مخيما للاجئين في ننغرهار
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
ترامب ونتنياهو يرغبان في تغيير النظام الإيراني.. فهل نحن أمام حرب طويلة الأمد؟
ترامب ونتنياهو يرغبان في تغيير النظام الإيراني.. فهل نحن أمام حرب طويلة الأمد؟
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
بالصورة.. وفاة زوجة خامنئي
بالصورة.. وفاة زوجة خامنئي
عن مصير "حزب الله" و"الحوثيين" من دون النظام الإيراني... ماذا أعلن تقرير أميركي؟
عن مصير "حزب الله" و"الحوثيين" من دون النظام الإيراني... ماذا أعلن تقرير أميركي؟
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
