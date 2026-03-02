تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع وإصابة 13 شخصًا!

Lebanon 24
02-03-2026 | 06:47
سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع وإصابة 13 شخصًا!
أعلنت بلدية بئر السبع عن سقوط صاروخ إيراني داخل المدينة، فيما أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، نقلاً عن الإسعاف، بوقوع 13 مصابًا نتيجة الاستهداف.

وأوضحت مصادر الإسعاف أن فرق الطوارئ تحركت فورًا إلى مكان السقوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما بدأت السلطات المختصة بتقييم الأضرار في المنطقة.

ويأتي هذا بعد إعلان إيران عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه إسرائيل، ضمن سلسلة التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين.
مواضيع ذات صلة
بلدية بئر السبع: سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 11 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوبي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الإسرائيليين في سقوط صاروخ في بيت شيمش غربي القدس
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأفغانية: إصابة 13 مدنيا في قصف صاروخي استهدف مخيما للاجئين في ننغرهار
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بئر السبع

إسرائيل

إيران

العلا

فيات

إيرا

