تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
3 طائرات أميركيّة... من أسقطها فوق الكويت؟
Lebanon 24
02-03-2026
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية عن إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق الأراضي
الكويتية
بنيران صديقة.
وأكدت القيادة في بيان أن "الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت الطائرات عن طريق الخطأ".
وكان الناطق الرسمي باسم
وزارة الدفاع الكويتية
العقيد الركن
سعود
العطوان، قد أعلن في وقت سابق
من اليوم
، عن "سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها بالكامل". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في الكويت: لا يزال هناك تهديد مستمر بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة فوق الكويت
Lebanon 24
السفارة الأميركية في الكويت: لا يزال هناك تهديد مستمر بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة فوق الكويت
02/03/2026 16:20:07
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن: المقاتلة الأميركية التي سقطت في الكويت من طراز F15 أو F/A18
Lebanon 24
سي إن إن: المقاتلة الأميركية التي سقطت في الكويت من طراز F15 أو F/A18
02/03/2026 16:20:07
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. سقوط طائرة حربية أميركية (فيديو)
Lebanon 24
في الكويت.. سقوط طائرة حربية أميركية (فيديو)
02/03/2026 16:20:07
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات التحالف الدولي تسقط صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل
Lebanon 24
قوات التحالف الدولي تسقط صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل
02/03/2026 16:20:07
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الكويتية
القيادة المركزية
وزارة الدفاع
روسيا اليوم
الكويتية
من اليوم
الكويتي
الكويت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
Lebanon 24
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
09:10 | 2026-03-02
02/03/2026 09:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ونتنياهو يرغبان في تغيير النظام الإيراني.. فهل نحن أمام حرب طويلة الأمد؟
Lebanon 24
ترامب ونتنياهو يرغبان في تغيير النظام الإيراني.. فهل نحن أمام حرب طويلة الأمد؟
09:00 | 2026-03-02
02/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
Lebanon 24
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
08:45 | 2026-03-02
02/03/2026 08:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة زوجة خامنئي
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة زوجة خامنئي
08:30 | 2026-03-02
02/03/2026 08:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير "حزب الله" و"الحوثيين" من دون النظام الإيراني... ماذا أعلن تقرير أميركي؟
Lebanon 24
عن مصير "حزب الله" و"الحوثيين" من دون النظام الإيراني... ماذا أعلن تقرير أميركي؟
08:30 | 2026-03-02
02/03/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:10 | 2026-03-02
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
09:00 | 2026-03-02
ترامب ونتنياهو يرغبان في تغيير النظام الإيراني.. فهل نحن أمام حرب طويلة الأمد؟
08:45 | 2026-03-02
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
08:30 | 2026-03-02
بالصورة.. وفاة زوجة خامنئي
08:30 | 2026-03-02
عن مصير "حزب الله" و"الحوثيين" من دون النظام الإيراني... ماذا أعلن تقرير أميركي؟
08:25 | 2026-03-02
إمرأة تركيّة تدّعي أنّ ترامب هو والدها... وهذا ما طلبته منه (فيديو)
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 16:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24