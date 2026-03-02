تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لضرب إيران.. صاروخ أميركي جديد دخل "الخدمة"

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:30
A-
A+
لضرب إيران.. صاروخ أميركي جديد دخل الخدمة
لضرب إيران.. صاروخ أميركي جديد دخل الخدمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت القيادة المركزية الأميركية عن استخدام صاروخ بي آر إس إم الباليستي قصير المدى للمرة الأولى ضمن الهجمات الواسعة التي تنفذها القوات الأميركية ضد أهداف إيرانية، في أول ظهور عملياتي لصاروخ بدأ دخوله الخدمة قبل نحو عامين، وفقاً لموقع تايم وور زون.

وبحسب التقرير، يمثل بي آر إس إم قفزة في المدى مقارنة بصواريخ أتاكمز. فبينما يصل أقصى مدى لبعض نسخ أتاكمز إلى 300 كيلومتر، أثبتت النسخة الأساسية من بي آر إس إم المعروفة باسم إنكريمنت1 قدرتها على إصابة أهداف على بعد 500 كيلومتر على الأقل. ويهدف الجيش الأميركي إلى رفع المدى تدريجياً إلى 650 كيلومتراً، مع خطط لتطوير نسخة للقوات الجوية تطير لمسافة لا تقل عن ألف كيلومتر.

ونشرت سنتكوم مقطع فيديو يضم صوراً ثابتة توثق "أول 24 ساعة من عملية الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي أطلقته السلطات الأميركية على هذا الجزء من العمليات المشتركة مع إسرائيل ضد إيران. وأظهرت الصور إطلاق الصاروخ من منصة هيمارس إم 142 المتنقلة، مع اختلافات واضحة في التصميم عن أتاكمز، وظهور حاوية ذخيرة ثنائية الخلايا تتوافق مع مواصفات بي آر إس إم، مقابل حاويات أتاكمز التي كانت تحتوي على صاروخ واحد.

وأشار التقرير إلى أن سرعة الصواريخ الباليستية، خصوصاً في المرحلة النهائية، تجعلها مناسبة لاستهداف الأهداف الحساسة للوقت مثل منصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي كانت محوراً رئيسياً للضربات حتى الآن. كما اعتبر أن استخدام صواريخ قصيرة المدى للمساعدة في تحييد نقاط الدفاع الجوي ومواقع الرادار الساحلية خياراً منطقياً في المراحل الأولى من النزاع، تمهيداً لشن ضربات لاحقة، مع ما تفرضه السرعة من تحديات إضافية على أنظمة الدفاع الجوي وقدرة أكبر على اختراق الأهداف المحصنة.

وخلص التقرير إلى أن تجربة بي آر إس إم في قتال حقيقي ضد إيران تحمل رسائل إلى خصوم أميركيين آخرين، ولا سيما في سياق معركة محتملة في المحيط الهادئ ضد الصين. وأشار أيضاً إلى تطوير نسخة مضادة للسفن تعرف باسم إنكريمنت2، تتميز بباحث إضافي وقادرة على إصابة الأهداف المتحركة، ونسخة أخرى قيد التطوير يمكنها إطلاق حمولات تتكون من طائرات كاميكازي بدون طيار أو قنابل صغيرة موجهة بدقة. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم للأنباء: إيران تعلن دخول صاروخ جديد للدفاع البحري الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ إيراني جديد يدخل الخدمة.. فماذا نعرف عنه؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تلويح إسرائيلي جديد بضرب إيران "قريبا"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24

أنظمة الدفاع الجوي

القيادة المركزية

المحيط الهادئ

إسرائيل

الملحم

العين

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-03-02
Lebanon24
10:51 | 2026-03-02
Lebanon24
10:51 | 2026-03-02
Lebanon24
10:41 | 2026-03-02
Lebanon24
10:10 | 2026-03-02
Lebanon24
09:43 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24