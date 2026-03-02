تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يحذر: نيران الحرب الإيرانية قد تصل إلى قلب أوروبا!

Lebanon 24
02-03-2026 | 11:45
A-
A+
ماكرون يحذر: نيران الحرب الإيرانية قد تصل إلى قلب أوروبا!
ماكرون يحذر: نيران الحرب الإيرانية قد تصل إلى قلب أوروبا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين من أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تحمل في طياتها مخاطر جسيمة بعدم الاستقرار واحتمال اندلاع تصعيد عسكري يصل إلى الحدود الأوروبية.
 
وأشار ماكرون في خطاب خصصه للردع النووي الفرنسي إلى المخاطر المرتبطة بامتلاك إيران قدرات نووية وباليستية لم تدمّر بعد مؤكداً أن بلاده ستعمل على تعزيز جاهزيتها ودعمها الدفاعي في الأيام المقبلة عقب الضربات الإيرانية التي طالت عدداً من دول الشرق الأوسط.

من جانبه حدد وزير الدفاع الأميركي في مؤتمر صحافي بالبنتاغون أهداف المهمة العسكرية الأميركية في إيران والمتمثلة في تدمير ترسانتها الصاروخية وقدراتها البحرية وحرمانها نهائياً من حيازة أسلحة نووية مشدداً على أن هذه الحرب لا تهدف إلى إقامة الديمقراطية.
 
وتزامن ذلك مع تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتقام لمقتل جنود أمريكيين سقطوا خلال العمليات العسكرية ضد طهران في وقت نفذت فيه القوات الإيرانية ضربات دامية استهدفت إسرائيل ودول الخليج رداً على استهداف المرشد علي خامنئي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
محلل إيراني يحذر: الحرب الأخيرة مجرد مقدمة لصراع أوسع مع الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: إسرائيل تشعل نيران الحروب في المنطقة وتنشر الفتنة بين دولها
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: أوروبا منشغلة بتأجيج الصراع بدلا من الانخراط في جهود منع الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزير الدفاع

الإيرانية

الإيراني

الأوروبي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02
Lebanon24
16:12 | 2026-03-02
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02
Lebanon24
16:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24