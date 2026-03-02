ماكرون يحذر: نيران الحرب الإيرانية قد تصل إلى قلب أوروبا!

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين من أن الحرب التي شنتها وإسرائيل على تحمل في طياتها مخاطر جسيمة بعدم الاستقرار واحتمال اندلاع تصعيد عسكري يصل إلى الحدود الأوروبية.

وأشار ماكرون في خطاب خصصه للردع الفرنسي إلى المخاطر المرتبطة بامتلاك إيران قدرات نووية وباليستية لم تدمّر بعد مؤكداً أن بلاده ستعمل على تعزيز جاهزيتها ودعمها الدفاعي في الأيام المقبلة عقب الضربات التي طالت عدداً من دول .



من جانبه حدد الأميركي في مؤتمر صحافي بالبنتاغون أهداف المهمة العسكرية الأميركية في إيران والمتمثلة في تدمير ترسانتها الصاروخية وقدراتها البحرية وحرمانها نهائياً من حيازة أسلحة نووية مشدداً على أن هذه الحرب لا تهدف إلى إقامة الديمقراطية.

وتزامن ذلك مع تعهد الرئيس الأميركي بالانتقام لمقتل جنود أمريكيين سقطوا خلال العمليات العسكرية ضد طهران في وقت نفذت فيه القوات الإيرانية ضربات دامية استهدفت ودول الخليج رداً على استهداف المرشد علي خامنئي.



