ترامب: قضينا على القيادة الإيرانية خلال ساعة

قال الرئيس الأميركي إن "تواصل عملياتها اليوم في من أجل على تهديد النظام"، مؤكداً أن حذرت إيران من "تشييد منشآت نووية جديدة" لكنها "تجاهلت ذلك"، لافتا إلى أن العملية الاميركية الاسرائيلية قضت على القيادة الايرانية خلال ساعة.



وأضاف أن "برنامج الصواريخ الباليستية كان ينمو بسرعة"، معتبراً أن إيران "كانت ستمتلك قريباً صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة"، ومتهماً النظام الإيراني بأنه "كان يقتل طوال 47 سنة".



وأوضح أن "هذه فرصتنا الأخيرة لضرب إيران"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى "تدمير الصواريخ الباليستية وتدمير قوتها البحرية". وتابع: "توقعنا أن يستغرق الأمر من 4 إلى 5 أسابيع لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول من ذلك بكثير".



وفي سياق حديثه عن سير العمليات، قال ترامب: "توقعنا القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية في غضون 4 أسابيع لكننا حققنا ذلك خلال ساعة"، مضيفاً: "قمنا بإغراق 10 سفن إيرانية".



وختم بالتأكيد أن "هدفنا ألا تحصل سلاح نووي أبدا".

