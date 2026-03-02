تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: قضينا على القيادة الإيرانية خلال ساعة
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن
الولايات المتحدة
"تواصل عملياتها اليوم في
إيران
من أجل
القضاء
على تهديد النظام"، مؤكداً أن
واشنطن
حذرت إيران من "تشييد منشآت نووية جديدة" لكنها "تجاهلت ذلك"، لافتا إلى أن العملية الاميركية الاسرائيلية قضت على القيادة الايرانية خلال ساعة.
وأضاف
ترامب
أن "برنامج الصواريخ الباليستية
الإيراني
كان ينمو بسرعة"، معتبراً أن إيران "كانت ستمتلك قريباً صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة"، ومتهماً النظام الإيراني بأنه "كان يقتل
الأميركيين
طوال 47 سنة".
وأوضح أن "هذه فرصتنا الأخيرة لضرب إيران"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى "تدمير الصواريخ الباليستية
الإيرانية
وتدمير قوتها البحرية". وتابع: "توقعنا أن يستغرق الأمر من 4 إلى 5 أسابيع لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول من ذلك بكثير".
وفي سياق حديثه عن سير العمليات، قال ترامب: "توقعنا القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية في غضون 4 أسابيع لكننا حققنا ذلك خلال ساعة"، مضيفاً: "قمنا بإغراق 10 سفن إيرانية".
وختم بالتأكيد أن "هدفنا ألا تحصل
إيران على
سلاح نووي أبدا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأمريكية: استعادة رفات جنديين كانا مفقودين من منشأة استهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى
Lebanon 24
القيادة المركزية الأمريكية: استعادة رفات جنديين كانا مفقودين من منشأة استهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى
03/03/2026 04:05:23
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قضينا على القدرات النووية الإيرانية
Lebanon 24
ترامب: قضينا على القدرات النووية الإيرانية
03/03/2026 04:05:23
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الحرس الثوري الإيراني لريا نوفوستي: إيران سترد على الهجوم على أراضيها خلال الساعات القليلة المقبلة
Lebanon 24
قيادة الحرس الثوري الإيراني لريا نوفوستي: إيران سترد على الهجوم على أراضيها خلال الساعات القليلة المقبلة
03/03/2026 04:05:23
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـفوكس نيوز: كنا نعتقد أن التخلص من القيادة الإيرانية سيستغرق ٤ أسابيع
Lebanon 24
ترامب لـفوكس نيوز: كنا نعتقد أن التخلص من القيادة الإيرانية سيستغرق ٤ أسابيع
03/03/2026 04:05:23
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الأميركيين
إيران على
الإيراني
الاميركي
ايرانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
البعثة الأميركية في السعودية تدعو رعاياها للإحتماء فوراً
Lebanon 24
البعثة الأميركية في السعودية تدعو رعاياها للإحتماء فوراً
20:06 | 2026-03-02
02/03/2026 08:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تحثّ رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط
Lebanon 24
الولايات المتحدة تحثّ رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط
17:26 | 2026-03-02
02/03/2026 05:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الكويتي ينعى قتيلين في القوة البحرية.. ماذا يحدث في قاعدة عريفجان؟
Lebanon 24
الجيش الكويتي ينعى قتيلين في القوة البحرية.. ماذا يحدث في قاعدة عريفجان؟
16:36 | 2026-03-02
02/03/2026 04:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يقود العالم نحو "المسار المجنون".. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية
Lebanon 24
ترامب يقود العالم نحو "المسار المجنون".. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية
16:12 | 2026-03-02
02/03/2026 04:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في عمّان تغلق مؤقتًا
Lebanon 24
السفارة الأميركية في عمّان تغلق مؤقتًا
16:09 | 2026-03-02
02/03/2026 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:06 | 2026-03-02
البعثة الأميركية في السعودية تدعو رعاياها للإحتماء فوراً
17:26 | 2026-03-02
الولايات المتحدة تحثّ رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط
16:36 | 2026-03-02
الجيش الكويتي ينعى قتيلين في القوة البحرية.. ماذا يحدث في قاعدة عريفجان؟
16:12 | 2026-03-02
ترامب يقود العالم نحو "المسار المجنون".. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية
16:09 | 2026-03-02
السفارة الأميركية في عمّان تغلق مؤقتًا
16:00 | 2026-03-02
تصعيد يتجاوز الأهداف العسكرية.. رسالة حربية من إيران
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 04:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24