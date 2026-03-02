تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب: قضينا على القيادة الإيرانية خلال ساعة

Lebanon 24
02-03-2026 | 12:01
A-
A+
ترامب: قضينا على القيادة الإيرانية خلال ساعة
ترامب: قضينا على القيادة الإيرانية خلال ساعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تواصل عملياتها اليوم في إيران من أجل القضاء على تهديد النظام"، مؤكداً أن واشنطن حذرت إيران من "تشييد منشآت نووية جديدة" لكنها "تجاهلت ذلك"، لافتا إلى أن العملية الاميركية الاسرائيلية قضت على القيادة الايرانية خلال ساعة.

وأضاف ترامب أن "برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان ينمو بسرعة"، معتبراً أن إيران "كانت ستمتلك قريباً صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة"، ومتهماً النظام الإيراني بأنه "كان يقتل الأميركيين طوال 47 سنة".

وأوضح أن "هذه فرصتنا الأخيرة لضرب إيران"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى "تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية وتدمير قوتها البحرية". وتابع: "توقعنا أن يستغرق الأمر من 4 إلى 5 أسابيع لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول من ذلك بكثير".

وفي سياق حديثه عن سير العمليات، قال ترامب: "توقعنا القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية في غضون 4 أسابيع لكننا حققنا ذلك خلال ساعة"، مضيفاً: "قمنا بإغراق 10 سفن إيرانية".

وختم بالتأكيد أن "هدفنا ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأمريكية: استعادة رفات جنديين كانا مفقودين من منشأة استهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قضينا على القدرات النووية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الحرس الثوري الإيراني لريا نوفوستي: إيران سترد على الهجوم على أراضيها خلال الساعات القليلة المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـفوكس نيوز: كنا نعتقد أن التخلص من القيادة الإيرانية سيستغرق ٤ أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

إيران على

الإيراني

الاميركي

ايرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02
Lebanon24
16:12 | 2026-03-02
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02
Lebanon24
16:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24