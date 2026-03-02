هل يهاجم ترامب طهران برًّا؟

قال الرئيس الأميركي لصحيفة بوست، الإثنين، إنه لا يستبعد إرسال قوات برية أميركية إلى "إذا لزم الأمر"، مضيفاً: "لستُ مترددا بشأن إرسال قوات برية... أنا لا أقول ذلك. أقول ربما لا نحتاج إليهم، أو إذا لزم الأمر".

Advertisement