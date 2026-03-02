تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تايمز: "الغضب الملحمي" هي الحرب الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصفت صحيفة "تايمز"
البريطانية
العملية العسكرية التي شنتها
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضد
إيران
، تحت اسم "الغضب الملحمي"، بأنها الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ العسكري الحديث.
وأوضحت المحررة لاريسا براون، في تحقيق موسع، أن الهجوم مثّل تحولاً جذرياً في العقيدة العسكرية عبر التنفيذ في وضح النهار بدلاً من تكتيكات المباغتة الليلية؛ استناداً إلى معلومات استخبارية آنية مكنت من استهداف القيادة
الإيرانية
خلال اجتماعاتها الأسبوعية، وتسوية مجمع "بيت الرهبري" التابع للمرشد الأعلى علي خامنئي بالأرض، بعد تعرضه لثلاثين قنبلة مركزة.
وكشف التقرير عن استخدام طراز سري وشبحي من صواريخ "توماهوك" لم يظهر من قبل، تميز بقدرات فائقة على تجنب الرادار والالتصاق بالتضاريس، مما مهد الطريق لأكثر من ألف ومئة غارة نفذتها مقاتلات "إف-35" و"إف-18"، استهدفت مراكز قيادة الحرس الثوري ومنصات الصواريخ والمطارات العسكرية.
وترافق الهجوم العسكري مع "ضباب رقمي" وشلل في البنية التحتية، واختراق سيبراني واسع شمل إرسال رسائل مباشرة لهواتف ملايين الإيرانيين تحثهم على الانتفاض ضد النظام.
وفي المواقف السياسية، وصف بنيامين نتنياهو العملية بـ"الضربة القاصمة"، بينما وجه
دونالد ترامب
رسالة للإيرانيين اعتبر فيها أن هذه هي فرصتهم الوحيدة لأجيال قادمة.
وفي المقابل، شنت طهران هجوماً مضاداً بمئات الصواريخ والمسيرات استهدف القواعد الأميركية ومدناً في المنطقة من بينها دبي، مما أدى لإغلاق مضيق هرمز ورفع حالة التأهب العالمي، وسط تحذيرات من خبراء ومحللين بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الدفاعية الأميركية، وقلق الدبلوماسيين من استغلال
الصين
لهذا الانشغال لفتح جبهات جديدة، وتحديداً ضد تايوان.
(تايمز)
