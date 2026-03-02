بزشكيان يتوعد: لن نصمت أمام "المجازر البشعة" واستهداف المدارس خط أحمر!

أكد مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن تلتزم الصمت ولن تستسلم أمام ما وصفها بـ"الجرائم البشعة"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مدرسة البنات الابتدائية في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

واعتبر بزشكيان، اليوم الاثنين، أن الهجوم على المستشفيات يمثل اعتداءً على الحياة، بينما يعد الهجوم على المدارس استهدافاً لمستقبل الأمة، مشدداً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" على أن استهداف الأطفال والمرضى يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية يتطلب إدانة دولية قاطعة.



وفي سياق ميداني، أفادت وكالة "إيسنا" بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم، الذي اتهمت وإسرائيل بشنه على المدرسة، إلى 165 قتيلاً وأكثر من 96 مصاباً.

وبثت وسائل إعلام إيرانية صوراً تظهر تجهيز وإعداد قبور الطالبات اللواتي سقطن في الاستهداف يوم السبت الماضي، فيما جدد الرئيس وقوفه إلى جانب شعبه في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً إصرار بلاده على عدم الاستسلام أمام هذه الاعتداءات.



