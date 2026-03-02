تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قناة دبلوماسية أمريكية إيرانية مفتوحة عبر سويسرا
Lebanon 24
02-03-2026
|
13:16
قالت سويسرا، اليوم الاثنين، إن قناتها الدبلوماسية بين
الولايات المتحدة
وإيران لا تزال مفتوحة منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية
الإسرائيلية
على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط الماضي.
وذكرت
وزارة الخارجية
السويسرية، في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، أنها "متاحة للطرفين وتعمل في الاتجاهين".
وحصلت سويسرا على تفويض بأن تكون "قوة حماية" محايدة تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في
إيران
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، عندما قطعت
واشنطن
وطهران العلاقات.
وأضافت وزارة الخارجية أن كل السفارات السويسرية في المنطقة لا تزال تعمل وتقدم الدعم للمواطنين الذين يطلبون مساعدة من هناك.
وكانت جنيف قد استضافت مفاوضات بين أمريكا وإيران، عقدت آخر جلساتها يوم الخميس الماضي، حيث كانت فرصة أخيرة لتجنب الحرب على إيران، إذ أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس
دونالد ترامب
نظراءهم الإيرانيين بضرورة عدم اتخاذ خطوات معينة ضرورية لبناء قنبلة نووية، لكن لم يسر الأمر على ما يرام.
