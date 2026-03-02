قناة دبلوماسية أمريكية إيرانية مفتوحة عبر سويسرا

قالت سويسرا، اليوم الاثنين، إن قناتها الدبلوماسية بين وإيران لا تزال مفتوحة منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط الماضي.



وذكرت السويسرية، في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، أنها "متاحة للطرفين وتعمل في الاتجاهين".



وحصلت سويسرا على تفويض بأن تكون "قوة حماية" محايدة تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في منذ الثورة الإسلامية عام 1979، عندما قطعت وطهران العلاقات.



وأضافت وزارة الخارجية أن كل السفارات السويسرية في المنطقة لا تزال تعمل وتقدم الدعم للمواطنين الذين يطلبون مساعدة من هناك.



وكانت جنيف قد استضافت مفاوضات بين أمريكا وإيران، عقدت آخر جلساتها يوم الخميس الماضي، حيث كانت فرصة أخيرة لتجنب الحرب على إيران، إذ أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس نظراءهم الإيرانيين بضرورة عدم اتخاذ خطوات معينة ضرورية لبناء قنبلة نووية، لكن لم يسر الأمر على ما يرام.



Advertisement