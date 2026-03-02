تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قطر تدين هجوم إيران وتطالب بوقف التصعيد

Lebanon 24
02-03-2026 | 13:20
قطر تدين هجوم إيران وتطالب بوقف التصعيد
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تجدد استهداف إيران لأراضيها لا ينم عن حسن نية، ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بين رئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفق موقع "الخارجية القطرية". 

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. 

واستعرض الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية العراقي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية. 

كما شدّد رئيس الوزراء القطري على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. 

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي عن إدانة بلاده للهجوم الإيراني على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 
