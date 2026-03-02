اتصال أردني-أميركي حول الأمن الإقليمي

تلقى العاهل الملك عبد ﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من .وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.وأكد رفض التام للاعتداءات على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة، بحسب البيان.وشدد الملك على ضرورة العمل من أجل تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.