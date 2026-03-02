خسائر بشرية جديدة في الكويت وسط الهجمات الإيرانية

نعت رئاسة الأركان ، جنديا إثر مقتله مساء اليوم الإثنين أثناء أدائه واجبه في إطار المنوطة بالقوات المسلحة، وفق مانقلته وكالة أنباء (كونا).



وأفادت رئاسة الأركان أن الجندي هو الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي .



وأمس الأحد، أعلنت ، مقتل شخص وإصابة 32 آخرين، جراء الهجمات على البلاد.





Advertisement