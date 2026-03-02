تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
خسائر بشرية جديدة في الكويت وسط الهجمات الإيرانية
Lebanon 24
02-03-2026
|
14:12
نعت رئاسة الأركان
العامة للجيش
الكويتي
، جنديا إثر مقتله مساء اليوم الإثنين أثناء أدائه واجبه في إطار
المهام الوطنية
المنوطة بالقوات المسلحة، وفق مانقلته وكالة أنباء
الكويت
(كونا).
وأفادت رئاسة الأركان أن الجندي هو الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي
القوة البحرية
.
وأمس الأحد، أعلنت
وزارة الصحة الكويتية
، مقتل شخص وإصابة 32 آخرين، جراء الهجمات
الإيرانية
على البلاد.
