Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو: سقوط نظام إيران أصبح وشيكاً

Lebanon 24
02-03-2026 | 14:16
نتنياهو: سقوط نظام إيران أصبح وشيكاً
نتنياهو: سقوط نظام إيران أصبح وشيكاً photos 0
توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، سقوطاً وشيكاً للنظام الحالي في طهران، مؤكداً أن اليوم الذي "يتخلص فيه الشعب الإيراني من نير الاستبداد" قد اقترب.
 
وأوضح نتنياهو، خلال زيارته لموقع الهجوم الصاروخي في "بيت شيمش" الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، أن الحملة العسكرية الحالية تهدف لإحباط محاولات إحياء التهديدات الوجودية وتهيئة الظروف لتمكين الشعب الإيراني من تغيير واقعه، مشدداً على أن إسرائيل والولايات المتحدة ستقفان إلى جانب الإيرانيين فور حدوث ذلك.

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني للقناة 12 الإسرائيلية عن توقعات بانخفاض وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران قريباً نتيجة تحركات الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن هذا التراجع سيفتح الباب للمضي قدماً في إجراءات الإطاحة بالنظام.
 
وأضاف المصدر أن القيادة الإيرانية "لا تقرأ الخريطة وتعيش في عزلة تامة"، مؤكداً أن استمرارهم في "اللعب بالنار" سيساعد العالم على إدراك أن هذا النظام قد انتهى فعلياً.

مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Telegraph": سقوط إيران بات وشيكاً
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ لـ"يديعوت أحرونوت": الهجوم الأميركيّ على إيران وشيك
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: هذه ليست حرب لإسقاط النظام ولكن النظام سقط بالفعل والعالم أصبح أفضل الآن
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

