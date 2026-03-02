نتنياهو: سقوط نظام إيران أصبح وشيكاً

توقع ، يوم الاثنين، سقوطاً وشيكاً للنظام الحالي في ، مؤكداً أن اليوم الذي "يتخلص فيه الشعب من نير الاستبداد" قد اقترب.

وأوضح ، خلال زيارته لموقع الهجوم الصاروخي في "بيت شيمش" الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، أن الحملة العسكرية الحالية تهدف لإحباط محاولات إحياء التهديدات الوجودية وتهيئة الظروف لتمكين الشعب الإيراني من تغيير واقعه، مشدداً على أن والولايات المتحدة ستقفان إلى جانب الإيرانيين فور حدوث ذلك.



وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني للقناة 12 عن توقعات بانخفاض وتيرة إطلاق الصواريخ من قريباً نتيجة تحركات الجيش ، معتبراً أن هذا التراجع سيفتح الباب للمضي قدماً في إجراءات الإطاحة بالنظام.

وأضاف المصدر أن القيادة "لا تقرأ الخريطة وتعيش في عزلة تامة"، مؤكداً أن استمرارهم في "اللعب بالنار" سيساعد العالم على إدراك أن هذا النظام قد انتهى فعلياً.



