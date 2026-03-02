تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سقوط مسيرات قرب منشآت وقواعد عسكرية في العراق

Lebanon 24
02-03-2026 | 14:56
A-
A+

سقوط مسيرات قرب منشآت وقواعد عسكرية في العراق
سقوط مسيرات قرب منشآت وقواعد عسكرية في العراق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد ومحافظة صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، حوادث أمنية متزامنة تمثلت بسقوط طائرات مسيّرة قرب منشآت حيوية وقواعد عسكرية.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن "طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من محطة كهرباء في ناحية الوحدة جنوبي بغداد"، مبينة أن "الحادث لم يسفر عن إصابات تذكر، فيما باشرت القوات الأمنية بفرض طوق أمني في محيط الموقع". 

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية بفرض إجراءات مشددة داخل قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي، بعد إسقاط طائرة مسيّرة في محيطها.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن إدارة القاعدة فرضت حظرًا للتصوير ومنعت تداول أي مواد إعلامية من داخل الموقع، الذي يضمّ مستشارين عسكريين أجانب.


وتُعد قاعدة فكتوريا من أبرز المواقع العسكرية التي تضم قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي، ما يجعلها هدفاً متكرراً في أوقات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في الأيام الماضية.

وفي محافظة صلاح الدين، كشف مصدر أمني عن استهداف قاعدة بلد الجوية بطائرتين مسيّرتين، من دون توفر تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت المسيرتان قد تم اعتراضهما قبل الوصول إلى أهدافهما.


وتحتضن قاعدة بلد، الواقعة شمالي بغداد، وحدات عسكرية عراقية وأخرى أجنبية، وكانت قد تعرضت في أوقات سابقة لهجمات صاروخية مماثلة، ما يجعلها ضمن دائرة الاستهداف في أي موجة تصعيد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، وضع المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية في دائرة الاستهداف المحتمل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: هاجمنا بمسيّرات وأسلحة دقيقة بعيدة المدى منشآت عسكرية وصناعية وطاقة أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا ٢٣ عملية بعشرات الطائرات المسيرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران في رسالة للأمم المتحدة: جميع القواعد والمنشآت والأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة أهداف عسكرية مشروعة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24

التحالف الدولي

صلاح الدين

مطار بغداد

قوات الأمن

القاعدة

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02
Lebanon24
16:12 | 2026-03-02
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02
Lebanon24
16:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24