سقوط مسيرات قرب منشآت وقواعد عسكرية في العراق

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة ومحافظة ، مساء اليوم الاثنين، حوادث أمنية متزامنة تمثلت بسقوط طائرات مسيّرة قرب منشآت حيوية وقواعد عسكرية.



وقالت مصادر أمنية إن "طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من محطة كهرباء في ناحية الوحدة جنوبي بغداد"، مبينة أن "الحادث لم يسفر عن إصابات تذكر، فيما باشرت القوات الأمنية بفرض طوق أمني في محيط الموقع".



وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية بفرض إجراءات مشددة داخل قاعدة فكتوريا العسكرية في الدولي، بعد إسقاط طائرة مسيّرة في محيطها.



وبحسب وسائل إعلام محلية فإن إدارة فرضت حظرًا للتصوير ومنعت تداول أي مواد إعلامية من داخل الموقع، الذي يضمّ مستشارين عسكريين أجانب.





وتُعد قاعدة فكتوريا من أبرز المواقع العسكرية التي تضم قوات أمريكية ضمن ، ما يجعلها هدفاً متكرراً في أوقات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في الأيام الماضية.



وفي محافظة صلاح الدين، كشف مصدر أمني عن استهداف قاعدة بلد الجوية بطائرتين مسيّرتين، من دون توفر تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت المسيرتان قد تم اعتراضهما قبل الوصول إلى أهدافهما.





وتحتضن قاعدة بلد، الواقعة شمالي بغداد، وحدات عسكرية عراقية وأخرى أجنبية، وكانت قد تعرضت في أوقات سابقة لهجمات صاروخية مماثلة، ما يجعلها ضمن دائرة الاستهداف في أي موجة تصعيد.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، وضع المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية في دائرة الاستهداف المحتمل.



