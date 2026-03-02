تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لمواجهة المسيّرات الإيرانية... زيلينسكي يعرض "خبرة أوكرانيا"

Lebanon 24
02-03-2026 | 15:30
لمواجهة المسيّرات الإيرانية... زيلينسكي يعرض خبرة أوكرانيا
لمواجهة المسيّرات الإيرانية... زيلينسكي يعرض خبرة أوكرانيا photos 0
أعلنت أوكرانيا استعدادها لمشاركة خبراتها القتالية المتراكمة في التصدي للطائرات المسيّرة إيرانية الصنع مع حلفائها الذين يواجهون تهديدات مماثلة، مؤكدة أن تجربتها الدفاعية باتت "لا غنى عنها" بعد سنوات من الهجمات المكثفة.
 
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، من أنه لا توجد دولة محصنة بالكامل ضد أسراب المسيّرات، داعياً الدول الغربية إلى تعميق التعاون الدفاعي وزيادة إنتاج أنظمة الاعتراض لبناء "قوة حقيقية" تحمي الأجواء الأوروبية.

وفي سياق متصل، كشف بيان لوزارة الدفاع الإماراتية أن إيران أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" منذ يوم الجمعة الماضي، تزامناً مع التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.
 
ومن جانبه، أوضح اللواء فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، أن وتيرة استخدام روسيا لهذه الطائرات تطورت من 30 طائرة شهرياً في بداية الحرب إلى مئات الطائرات حالياً، مشيراً إلى أن الدفاعات الأوكرانية اكتسبت معرفة دقيقة بمسارات الإطلاق وتوقيتاته، حيث تمكنت مؤخراً من اعتراض 84 طائرة من أصل 94 في هجوم واحد.

وتعتمد منظومة الدفاع الأوكرانية على تنسيق متعدد الطبقات يدمج بين الفرق الأرضية المتنقلة، وصواريخ الدفاع الجوي، وأنظمة الحرب الإلكترونية.
 
وأكد زيلينسكي أن التجربة الميدانية أثبتت فاعلية ثلاثة مسارات للمواجهة: استخدام طائرات اعتراضية متفجرة، التشويش الإلكتروني، والإسقاط بالنيران المباشرة. وخلص الرئيس الأوكراني إلى أن ما يشهده الشرق الأوسط يبرهن على صعوبة تحقيق حماية كاملة بنسبة 100%، مما يستوجب توسيع خطوط الإنتاج والمخزونات الدفاعية العالمية لمواجهة خطر المسيّرات والصواريخ الباليستية.

