ترامب يهدد بإرسال قوات برية إلى إيران

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إمكانية إرسال قوات برية إلى إيران
"إذا كان ذلك ضروريًا"، لافتًا إلى أن "الموجة الكبرى من الضربات لم تبدأ بعد".
وبيّن في مقابلة مع شبكة "CNN" أن العمليات العسكرية، التي بدأت منذُ يوم السبت الماضي، "تسير بشكل جيد"، مع تحرك أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة
تمتلك "أفضل جيش في العالم"، وأنه يستخدمه بشكل فعال.
وأشار الرئيس ترامب
إلى أن مدة الحرب قد تكون أربعة أسابيع تقريبًا، لكنه لا يرغب في أن تمتد لفترة طويلة.
وذكر أن واشنطن
تساعد الإيرانيين، لكنها تدعوهم للبقاء في منازلهم لأسباب أمنية، محذرًا من تزايد المخاطر حال الخروج.
وكان ترامب أكد في مقابلة أخرى مع صحيفة "نيويورك
بوست" أنه لا يخشى من إرسال قوات برية، لكنه رجّح أن الحاجة لذلك ستكون محدودة.
ومن جهته، قال وزير الدفاع
الأمريكي بيت هيغسيث، إن الهدف من العمليات العسكرية هو تدمير برنامج الصواريخ الباليستية والأسطول البحري الإيراني
ومنع حصول إيران على
سلاح نووي، مؤكدًا أن الحرب لا تهدف لتغيير النظام أو إقامة الديمقراطية
، بل لتحقيق الانتصار العسكري.