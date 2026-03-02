ترامب يهدد بإرسال قوات برية إلى إيران

لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية إرسال قوات برية إلى "إذا كان ذلك ضروريًا"، لافتًا إلى أن "الموجة الكبرى من الضربات لم تبدأ بعد".



وبيّن في مقابلة مع شبكة "CNN" أن العمليات العسكرية، التي بدأت منذُ يوم السبت الماضي، "تسير بشكل جيد"، مع تحرك أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن تمتلك "أفضل جيش في العالم"، وأنه يستخدمه بشكل فعال.



وأشار الرئيس إلى أن مدة الحرب قد تكون أربعة أسابيع تقريبًا، لكنه لا يرغب في أن تمتد لفترة طويلة.



وذكر أن تساعد الإيرانيين، لكنها تدعوهم للبقاء في منازلهم لأسباب أمنية، محذرًا من تزايد المخاطر حال الخروج.





وكان ترامب أكد في مقابلة أخرى مع صحيفة " بوست" أنه لا يخشى من إرسال قوات برية، لكنه رجّح أن الحاجة لذلك ستكون محدودة.



ومن جهته، قال الأمريكي بيت هيغسيث، إن الهدف من العمليات العسكرية هو تدمير برنامج الصواريخ الباليستية والأسطول البحري ومنع حصول سلاح نووي، مؤكدًا أن الحرب لا تهدف لتغيير النظام أو إقامة ، بل لتحقيق الانتصار العسكري.



