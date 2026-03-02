خسائر بشرية كبيرة بين قوات الأمن الإيرانية

تشير التقديرات إلى مقتل ما بين 1000 و1500 عنصر من وقوات الأمن في الهجمات حتى الآن، وفق ما أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "آي 24".وأشار المصدر إلى أن بعض التقديرات تذهب إلى أعداد أكبر بكثير.يأتي ذلك في وقت تشير فيه "تقديرات متحفظة" إلى أن عدد قتلى المؤسسات الأمنية في تجاوز 1000 شخص.ومنذ بداية عمليتي "زئير " و"الغضب الملحمي" الإسرائيليتين الأمريكيتين، جرى استهداف منشآت الحرس الثوري والباسيج ومبانٍ حكومية أخرى، وفق القناة العبرية.