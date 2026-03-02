السفارة الأميركية في عمّان تغلق مؤقتًا

أعلنت السفارة في العاصمة عمّان إغلاق مجمع السفارة مؤقتا لدواعٍ أمنية.



وجاء في منشور السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "تنبيه أمني: (2 2026) من باب الحيطة والحذر، غادر جميع الموظفين في السفارة الأمريكية مجمع السفارة مؤقتًا بسبب وجود تهديد".



وتزامنا مع هذا الإجراء، دعت مديرية الأردنية السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية في عمّان عند سماع صفّارات الإنذار أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الوقائية.



كما دعت مديرية الأمن الأردنية السكان البقاء في المنازل لحين زوال أي تهديد، وإغلاق النوافذ والابتعاد عنها.



كما دعت سائقي المركبات إلى وقف المركبات فورا والتوجه لأقرب مبنى والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد.



وقالت إنه عند الحاجة عدم التردد والاتصال على رقم الطوارئ، مؤكدة أن هذه الإجراءات الوقائية الاحتياطية تأتي حرصا على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين، ناصحة الجميع التقيد بها.



وسبق أن تعرضت السفارة الأمريكية لاقتحام من محتجين في العاصمة ، تزامنا مع اندلاع الصراع مع ، فيما نصحت موظفيها بتوخي الحذر الشديد.



وتأتي التهديدات الأمنية على العاملين الأمريكيين جراء الحرب التي شنتها بالاشتراك مع على إيران.



Advertisement