Najib Mikati
عربي-دولي

السفارة الأميركية في عمّان تغلق مؤقتًا

Lebanon 24
02-03-2026 | 16:09
أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان إغلاق مجمع السفارة مؤقتا لدواعٍ أمنية.

وجاء في منشور السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "تنبيه أمني: الأردن (2 مارس 2026) من باب الحيطة والحذر، غادر جميع الموظفين في السفارة الأمريكية مجمع السفارة مؤقتًا بسبب وجود تهديد". 

وتزامنا مع هذا الإجراء، دعت مديرية الأمن العام الأردنية السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية في عمّان عند سماع صفّارات الإنذار أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الوقائية.

كما دعت مديرية الأمن الأردنية السكان البقاء في المنازل لحين زوال أي تهديد، وإغلاق النوافذ والابتعاد عنها.

كما دعت سائقي المركبات إلى وقف المركبات فورا والتوجه لأقرب مبنى والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد.

وقالت إنه عند الحاجة عدم التردد والاتصال على رقم الطوارئ، مؤكدة أن هذه الإجراءات الوقائية الاحتياطية تأتي حرصا على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين، ناصحة الجميع التقيد بها.

وسبق أن تعرضت السفارة الأمريكية لاقتحام من محتجين في العاصمة بغداد، تزامنا مع اندلاع الصراع مع إيران، فيما نصحت موظفيها بتوخي الحذر الشديد. 

وتأتي التهديدات الأمنية على العاملين الأمريكيين جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع إسرائيل على إيران.
الولايات المتحدة

الأمن العام

الأردنية

إسرائيل

الأردني

الأردن

أمريكي

