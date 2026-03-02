تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يقود العالم نحو "المسار المجنون".. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية

Lebanon 24
02-03-2026 | 16:12
A-
A+
ترامب يقود العالم نحو المسار المجنون.. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية
ترامب يقود العالم نحو المسار المجنون.. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من أن الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ في أي لحظة، إذا واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفها بسياسته "المجنونة" الرامية إلى تغيير الأنظمة السياسية بطريقة إجرامية.
 
وأوضح مدفيديف، في تصريحات لوكالة "تاس"، أن الحرب لم تنطلق رسمياً بعد، لكنه أكد أن أي حدث قد يكون المحفز لاندلاعها حتماً في ظل المسار الحالي.
 
وتأتي هذه التحذيرات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران؛ مما أسفر عن دمار واسع وسقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو ما دفع طهران لشن ضربات انتقامية استهدفت منشآت عسكرية أميركية وإسرائيلية في المنطقة.

من جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اغتيال خامنئي، معتبراً إياه انتهاكاً سافراً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي، فيما دعت الخارجية الروسية إلى خفض التصعيد الفوري.
 
وفي المقابل، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران "إذا لزم الأمر"، مؤكداً في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأميركي يوجه حالياً ضربات قاسية جداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الموجة الكبرى" من العمليات العسكرية لم تبدأ بعد، وذلك رغم استمرار المفاوضات النووية التي عُقدت آخر جولاتها في جنيف نهاية فبراير الماضي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قمنا بعملية استثنائية في فنزويلا وهذا الهجوم لم يراه العالم منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: أعتقد أن بوتين بدأ الحرب العالمية الثالثة ونحن نمثل خط الدفاع الأول
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: انهيار المبنى هو نتيجة حتمية لمسار طويل من الإهمال
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أعتقد أن بوتين بدأ بالفعل حرباً عالمية ثالثة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:07:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الإسرائيلي

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
20:06 | 2026-03-02
Lebanon24
17:26 | 2026-03-02
Lebanon24
16:36 | 2026-03-02
Lebanon24
16:09 | 2026-03-02
Lebanon24
16:00 | 2026-03-02
Lebanon24
15:53 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24