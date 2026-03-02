ترامب يقود العالم نحو "المسار المجنون".. مدفيديف الحرب العالمية الثالثة حتمية

حذر الروسي، دميتري مدفيديف، من أن الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ في أي لحظة، إذا واصل الرئيس الأميركي ما وصفها بسياسته "المجنونة" الرامية إلى تغيير الأنظمة السياسية بطريقة إجرامية.

وأوضح مدفيديف، في تصريحات لوكالة "تاس"، أن الحرب لم تنطلق رسمياً بعد، لكنه أكد أن أي حدث قد يكون المحفز لاندلاعها حتماً في ظل المسار الحالي.

وتأتي هذه التحذيرات عقب الهجوم الأمريكي المشترك على أهداف في الأراضي ، بما في ذلك العاصمة طهران؛ مما أسفر عن دمار واسع وسقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو ما دفع طهران لشن ضربات انتقامية استهدفت منشآت عسكرية أميركية وإسرائيلية في المنطقة.



من جانبه، أدان اغتيال خامنئي، معتبراً إياه انتهاكاً سافراً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي، فيما دعت الخارجية الروسية إلى خفض التصعيد الفوري.

وفي المقابل، صرح الرئيس الأميركي لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى "إذا لزم الأمر"، مؤكداً في مقابلة مع شبكة " إن" أن الجيش الأميركي يوجه حالياً ضربات قاسية جداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الموجة الكبرى" من العمليات العسكرية لم تبدأ بعد، وذلك رغم استمرار المفاوضات النووية التي عُقدت آخر جولاتها في جنيف نهاية فبراير الماضي.



