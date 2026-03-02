الجيش الكويتي ينعى قتيلين في القوة البحرية.. ماذا يحدث في قاعدة عريفجان؟

نعت رئاسة الأركان العامة للجيش ، جنديين من منتسبي القوة البحرية برتبة رقيب، وهما عبد المحسن داخل ناصر ووليد مجيد سليمان؛ وذلك إثر استشهادهما أثناء أداء واجباتهما العسكرية في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وجاء في بيان رسمي نقلته وكالة "كونا"، أن رئاسة الأركان تنعى العمليات الحربية، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.



وفي سياق متصل، أعلن عن بدء الموجة الثالثة عشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، مشيراً إلى أن وحدة الطائرات المسيرة التابعة له نفذت هجوماً استهدف قاعدة مشاة البحرية الأميركية في قاعدة "عريفجان" الواقعة بدولة .

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.





