البعثة الأميركية في السعودية تدعو رعاياها للإحتماء فوراً

أصدرت البعثة الأميركية في تنبيهاً أمنياً دعت فيه المواطنين إلى الإحتماء في أماكنهم فوراً في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.



وأكدت البعثة أنها تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية، داعيةً رعاياها إلى مراجعة أحدث التنبيهات الأمنية وخطط السفر، ووضع خطة شخصية للسلامة تحسباً لأي طارئ قد يحدث بشكل مفاجئ.

