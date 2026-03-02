تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
البعثة الأميركية في السعودية تدعو رعاياها للإحتماء فوراً
Lebanon 24
02-03-2026
|
20:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت البعثة الأميركية في
المملكة العربية السعودية
تنبيهاً أمنياً دعت فيه المواطنين
الأميركيين
إلى الإحتماء في أماكنهم فوراً في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة.
وأكدت البعثة أنها تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية، داعيةً رعاياها إلى مراجعة أحدث التنبيهات الأمنية وخطط السفر، ووضع خطة شخصية للسلامة تحسباً لأي طارئ قد يحدث بشكل مفاجئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فورًا.. كندا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة!
Lebanon 24
فورًا.. كندا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة!
03/03/2026 07:38:24
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا
Lebanon 24
بولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا
03/03/2026 07:38:24
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السويد تدعو رعاياها الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا
Lebanon 24
السويد تدعو رعاياها الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا
03/03/2026 07:38:24
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تدعو رعاياها لمغادرة إيران فوراً
Lebanon 24
أميركا تدعو رعاياها لمغادرة إيران فوراً
03/03/2026 07:38:24
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الأميركيين
المملكة
السعود
الرياض
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
احتجاجا على اعتقال متظاهرين.. تهديدات بإغلاق منشآت النفط في ليبيا
Lebanon 24
احتجاجا على اعتقال متظاهرين.. تهديدات بإغلاق منشآت النفط في ليبيا
00:32 | 2026-03-03
03/03/2026 12:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: على الأميركيين استعادة بلادهم
Lebanon 24
عراقجي: على الأميركيين استعادة بلادهم
00:30 | 2026-03-03
03/03/2026 12:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية استمرت سنوات.. حملة استخباراتية معقدة مهدت لاغتيال خامنئي
Lebanon 24
عملية استمرت سنوات.. حملة استخباراتية معقدة مهدت لاغتيال خامنئي
00:27 | 2026-03-03
03/03/2026 12:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: مخزونات الذخائر أعلى من أي وقت مضى
Lebanon 24
ترامب: مخزونات الذخائر أعلى من أي وقت مضى
00:16 | 2026-03-03
03/03/2026 12:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل تفجر الحرب.. ويتكوف: هذا ما عرضناه على طهران
Lebanon 24
قبل تفجر الحرب.. ويتكوف: هذا ما عرضناه على طهران
00:01 | 2026-03-03
03/03/2026 12:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:32 | 2026-03-03
احتجاجا على اعتقال متظاهرين.. تهديدات بإغلاق منشآت النفط في ليبيا
00:30 | 2026-03-03
عراقجي: على الأميركيين استعادة بلادهم
00:27 | 2026-03-03
عملية استمرت سنوات.. حملة استخباراتية معقدة مهدت لاغتيال خامنئي
00:16 | 2026-03-03
ترامب: مخزونات الذخائر أعلى من أي وقت مضى
00:01 | 2026-03-03
قبل تفجر الحرب.. ويتكوف: هذا ما عرضناه على طهران
23:43 | 2026-03-02
القيادة المركزية الأميركية: سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ايران
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 07:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24