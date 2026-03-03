تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قبل تفجر الحرب.. ويتكوف: هذا ما عرضناه على طهران
Lebanon 24
03-03-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بعض التفاصيل عن اللحظات الأخيرة من المفاوضات النووية
الإيرانية
الأميركية التي سبقت التصعيد.
وأوضح ويتكوف في مقابلة مع "
فوكس نيوز
" الثلاثاء أن "المفاوضين الإيرانيين افتتحوا المحادثات بالتأكيد على حقهم في تخصيب اليورانيوم، فرد عليهم الوفد الأميركي بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يملك أيضاً الحق بوقفكم".
كما كشف أن
ترامب
سعى لإنجاح المفاوضات عبر عرض "صفقة عادلة" تضمنت توفير الوقود
النووي
لإيران من الخارج، إلا أن
طهران
رفضت
العرض
تماما. وأشار إلى أن الجانب الأميركي تأكد في تلك اللحظة أن الطرف
الإيراني
ليس لديه أي نية سوى الاحتفاظ بالتخصيب لغرض التسلح النووي.
ولفت ويتكوف إلى أن الجولات الثلاث من المحادثات بدأت بمطالب إيرانية "غير قابلة للتفاوض" بشأن الحق في التخصيب.
إلى ذلك، أشار المبعوث الأميركي إلى أن طهران كانت تمتلك نحو 10 آلاف كيلوغرام من المواد النووية، منها 460 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، وألف بنسبة 20 %
واعتبر أن هذا المخزون يمنح
إيران
القدرة على إنتاج يورانيوم بمستوى 90% الكافي لصنع قنبلة نووية، في غضون أسبوع إلى 10 أيام كحد أقصى. وقال: "لقد تباهى المفاوضون الإيرانيون بامتلاكهم 460 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهم يدركون أن هذه الكمية تكفي لصنع 11 قنبلة نووية. وقد شكل هذا التباهي بداية النهاية للمفاوضات"
كما أكد المبعوث الخاص أن الجهود الأميركية كانت تهدف إلى إبرام صفقة شاملة تشمل الحد من البرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في
الشرق الأوسط
، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم". وختم موضحاً أنه بحلول الاجتماع الثاني، أصبح من الواضح استحالة التوصل إلى اتفاق، لكن الوفد الأميركي بذل محاولة أخيرة في الاجتماع الثالث، غير أن النتائج كانت سلبية ما أوصل المحادثات إلى طريق مسدود.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أمنيّ إسرائيليّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما فعله يائير نتنياهو بوالده!
Lebanon 24
مسؤول أمنيّ إسرائيليّ يُفجّر مفاجأة: هذا ما فعله يائير نتنياهو بوالده!
03/03/2026 11:07:55
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات حربيّة إيرانيّة في أجواء طهران... هذا نوعها
Lebanon 24
طائرات حربيّة إيرانيّة في أجواء طهران... هذا نوعها
03/03/2026 11:07:55
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: تم إحراز تقدم ملموس خلال المحادثات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب
Lebanon 24
ويتكوف: تم إحراز تقدم ملموس خلال المحادثات الروسية الأوكرانية لإنهاء الحرب
03/03/2026 11:07:55
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: نجاح ترامب في جمع طرفي الحرب جلب تقدما ملموسا
Lebanon 24
ويتكوف: نجاح ترامب في جمع طرفي الحرب جلب تقدما ملموسا
03/03/2026 11:07:55
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإيرانية
فوكس نيوز
الإيراني
دونالد
النووي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
03:56 | 2026-03-03
03/03/2026 03:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
Lebanon 24
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
03:41 | 2026-03-03
03/03/2026 03:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
03:30 | 2026-03-03
03/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على موقع نووي إيراني.. وصور توثق
Lebanon 24
هجوم على موقع نووي إيراني.. وصور توثق
02:45 | 2026-03-03
03/03/2026 02:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تقنن إمدادات الغاز الطبيعي بعد توقف قطر عن الإنتاج
Lebanon 24
الهند تقنن إمدادات الغاز الطبيعي بعد توقف قطر عن الإنتاج
02:44 | 2026-03-03
03/03/2026 02:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:56 | 2026-03-03
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
03:41 | 2026-03-03
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
03:30 | 2026-03-03
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
02:45 | 2026-03-03
هجوم على موقع نووي إيراني.. وصور توثق
02:44 | 2026-03-03
الهند تقنن إمدادات الغاز الطبيعي بعد توقف قطر عن الإنتاج
02:36 | 2026-03-03
في اليوم الرابع من الحرب.. ترامب: لسنا في المستوى الذي نطمح إليه "من ناحية الأسلحة"
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24