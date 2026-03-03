قبل تفجر الحرب.. ويتكوف: هذا ما عرضناه على طهران

كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بعض التفاصيل عن اللحظات الأخيرة من المفاوضات النووية الأميركية التي سبقت التصعيد.



وأوضح ويتكوف في مقابلة مع " " الثلاثاء أن "المفاوضين الإيرانيين افتتحوا المحادثات بالتأكيد على حقهم في تخصيب اليورانيوم، فرد عليهم الوفد الأميركي بأن الرئيس الأميركي يملك أيضاً الحق بوقفكم".

كما كشف أن سعى لإنجاح المفاوضات عبر عرض "صفقة عادلة" تضمنت توفير الوقود لإيران من الخارج، إلا أن رفضت تماما. وأشار إلى أن الجانب الأميركي تأكد في تلك اللحظة أن الطرف ليس لديه أي نية سوى الاحتفاظ بالتخصيب لغرض التسلح النووي.



ولفت ويتكوف إلى أن الجولات الثلاث من المحادثات بدأت بمطالب إيرانية "غير قابلة للتفاوض" بشأن الحق في التخصيب.

إلى ذلك، أشار المبعوث الأميركي إلى أن طهران كانت تمتلك نحو 10 آلاف كيلوغرام من المواد النووية، منها 460 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، وألف بنسبة 20 %



واعتبر أن هذا المخزون يمنح القدرة على إنتاج يورانيوم بمستوى 90% الكافي لصنع قنبلة نووية، في غضون أسبوع إلى 10 أيام كحد أقصى. وقال: "لقد تباهى المفاوضون الإيرانيون بامتلاكهم 460 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهم يدركون أن هذه الكمية تكفي لصنع 11 قنبلة نووية. وقد شكل هذا التباهي بداية النهاية للمفاوضات"

كما أكد المبعوث الخاص أن الجهود الأميركية كانت تهدف إلى إبرام صفقة شاملة تشمل الحد من البرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في ، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم". وختم موضحاً أنه بحلول الاجتماع الثاني، أصبح من الواضح استحالة التوصل إلى اتفاق، لكن الوفد الأميركي بذل محاولة أخيرة في الاجتماع الثالث، غير أن النتائج كانت سلبية ما أوصل المحادثات إلى طريق مسدود.