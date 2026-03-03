عراقجي: على الأميركيين استعادة بلادهم

اعتبر عباس عراقجي أن دخلت "حربا اختيارية نيابة عن ".

وقال عراقجي في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، إن "إراقة الدماء الأميركية والإيرانية على حد سواء تقع على عاتق من يضع إسرائيل أولاً".



كما رأى أن "روبيو اعترف بما كان الجميع يعرفه، ألا وهو أن الولايات المتحدة دخلت حربًا اختيارية نيابةً عن إسرائيل." وشدد على أنه " لم يكن هناك أبداً ما يُسمّى بالتهديد "



إلى ذلك وجه عراقجي النداء نفسه الذي وجهه الرئيس الأميركي إلى الإيرانيين قبل أيام للاستيلاء على حكومتهم. وكتب قائلاً:" الشعب الأميركي يستحق أفضل من ذلك ويجب أن يستعيد بلده".