عربي-دولي

احتجاجا على اعتقال متظاهرين.. تهديدات بإغلاق منشآت النفط في ليبيا

03-03-2026 | 00:32
هدّد أهالي مدينة الزاوية، بغلق المنشآت النفطية في حال عدم إطلاق سراح عدد من المتظاهرين، الذين اعتقلتهم قوات الأمن بعد مشاركتهم في احتجاجات على تردي الوضع المعيشي، ومطالبتهم بتغيير شامل في السلطة.

ومساء الجمعة الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عددا من المتظاهرين، بعد مشاركتهم في احتجاجات شعبية بالعاصمة طرابلس، ندّدت بترّدي الوضع المعيشي وبفرض ضرائب جديدة، وطالبت برحيل جميع الأجسام السياسية.

وفي هذا السياق، طالب أهالي مدينة الزاوية، في بيان، بإطلاق سراح المحتجزين، ملوّحين بغلق مصفاة الزاوية ومجمع مليتة النفطي والطريق الساحلي الحيوي، وبالتوجه إلى مقرّي الحكومة والبعثة الأممية في العاصمة طرابلس، في حال لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم.
ومصفاة الزاوية، هي أكبر مصفاة في البلاد، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 120 ألف برميل يوميا، وتغذّي أغلب المنطقة الغربية بالمحروقات، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.

ومنذ أسبوع، تشهد مدن غرب ليبيا، احتجاجات مناهضة لحكومة طرابلس، ومنددة بتدهور الخدمات والضغوط المعيشية، لا سيما عقب انهيار قيمة الدينار الليبي وبدء تطبيق ضرائب جديدة على السلع المستوردة.
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية
بعد اقتحام فندق في نيويورك.. اعتقال عشرات المتظاهرين
عراقجي: لدينا صور تثبت توزيع أسلحة بين متظاهرين خلال الاحتجاجات
"أسوشييتد برس": ناشطون يقولون إن عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران تجاوز 50 ألف معتقل
