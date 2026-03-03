احتجاجا على اعتقال متظاهرين.. تهديدات بإغلاق منشآت النفط في ليبيا

هدّد أهالي مدينة الزاوية، بغلق المنشآت النفطية في حال عدم إطلاق سراح عدد من المتظاهرين، الذين اعتقلتهم بعد مشاركتهم في احتجاجات على تردي الوضع المعيشي، ومطالبتهم بتغيير شامل في السلطة.



ومساء الجمعة الماضي، اعتقلت التابعة لحكومة ، عددا من المتظاهرين، بعد مشاركتهم في احتجاجات شعبية بالعاصمة ، ندّدت بترّدي الوضع المعيشي وبفرض ضرائب جديدة، وطالبت برحيل جميع الأجسام السياسية.



وفي هذا السياق، طالب أهالي مدينة الزاوية، في بيان، بإطلاق سراح المحتجزين، ملوّحين بغلق مصفاة الزاوية ومجمع مليتة النفطي والطريق الساحلي الحيوي، وبالتوجه إلى مقرّي الحكومة والبعثة الأممية في العاصمة طرابلس، في حال لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم.

ومصفاة الزاوية، هي أكبر مصفاة في البلاد، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 120 ألف ، وتغذّي أغلب بالمحروقات، وهي مرتبطة بحقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميا.



ومنذ أسبوع، تشهد مدن غرب ، احتجاجات مناهضة لحكومة طرابلس، ومنددة بتدهور الخدمات والضغوط المعيشية، لا سيما عقب انهيار قيمة الدينار وبدء تطبيق ضرائب جديدة على السلع المستوردة.