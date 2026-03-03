تعرض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين

أعلنت ، الثلاثاء، عن تعرض السفارة الأميركية في لهجوم بمسيّرتين.

وقالت السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية".وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأميركية في الرياض "كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات".وفي السياق، أفادت السفارة الأميركية في الرياض، وفق ما نقلته " "، بأنها أوصت المواطنين في السعودية بالاحتماء في أماكنهم.ونقلت وكالة الصحافة عن مصادر قولها إن مسيّرات استهدفت الحي الدبلوماسي في الرياض.وأفادت "رويترز" لاحقا نقلا عن مصدرين، بسماع دويّ انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية.كذلك أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الركن المالك "اعتراض وتدمير 8 مسيَرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج".