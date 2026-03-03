تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تعرض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين
Lebanon 24
03-03-2026
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السعودية
، الثلاثاء، عن تعرض السفارة الأميركية في
الرياض
لهجوم بمسيّرتين.
وقالت
وزارة الدفاع
السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "تعرّضت السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية".
وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".
وحسبما ذكرت "فوكس نيوز"، فإن السفارة الأميركية في الرياض "كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات".
وفي السياق، أفادت السفارة الأميركية في الرياض، وفق ما نقلته "
رويترز
"، بأنها أوصت المواطنين
الأميركيين
في السعودية بالاحتماء في أماكنهم.
ونقلت وكالة الصحافة
الفرنسية
عن مصادر قولها إن مسيّرات استهدفت الحي الدبلوماسي في الرياض.
وأفادت "رويترز" لاحقا نقلا عن مصدرين، بسماع دويّ انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية.
كذلك أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الركن
تركي
المالك "اعتراض وتدمير 8 مسيَرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج".
