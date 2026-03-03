في تكساس.. قتلى بإطلاق نار

قالت السلطات التي تحقق في حادث إطلاق النار على مجموعة من الأشخاص في حانة بمدينة بولاية ، والذي ⁠أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الحرب في هي الدافع وراء الهجوم.





وأظهرت صورة حصلت عليها جثة المسلح، الذي قتلته الشرطة، وهو يرتدي قميصا ‌يحمل علم إيران ومكتوبا عليه كلمة "إيران" بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر.



وقال مسؤول حكومي لرويترز ‌إنه كان يرتدي ‌أيضا سُترة عليها عبارة "الملك لله".

وقالت ليزا رئيسة شرطة أوستن للصحفيين خلال ، الإثنين: "أولويتنا هي إيجاد إجابات وفهم دوافع هذه الجريمة"، مشددة على أنه ‌من السابق لأوانه تفسير دوافع ‌المشتبه به.



وقال ⁠أليكس ، الوكيل الخاص المسؤول عن في سان أنطونيو، إن المكتب يحقق في أي صلات محتملة بالإرهاب، ⁠لكنه أشار ‌إلى أن هذا مجرد واحد من "عدة مسارات أخرى" ⁠يبحثها المحققون.



وأضاف دوران "من الصعب دائما تحديد ما يدور ⁠في ذهن أي شخص ويدفعه لارتكاب هذا النوع من العنف".