تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في تكساس.. قتلى بإطلاق نار

Lebanon 24
03-03-2026 | 00:51
A-
A+
في تكساس.. قتلى بإطلاق نار
في تكساس.. قتلى بإطلاق نار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت السلطات التي تحقق في حادث إطلاق النار على مجموعة من الأشخاص في حانة بمدينة أوستن بولاية تكساس، والذي ⁠أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الحرب في إيران هي الدافع وراء الهجوم.


وأظهرت صورة حصلت عليها رويترز جثة المسلح، الذي قتلته الشرطة، وهو يرتدي قميصا ‌يحمل علم إيران ومكتوبا عليه كلمة "إيران" بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر.

وقال مسؤول حكومي لرويترز ‌إنه كان يرتدي ‌أيضا سُترة عليها عبارة "الملك لله".
وقالت ليزا ديفيس رئيسة شرطة أوستن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "أولويتنا هي إيجاد إجابات وفهم دوافع هذه الجريمة"، مشددة على أنه ‌من السابق لأوانه تفسير دوافع ‌المشتبه به.

وقال ⁠أليكس دوران، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الاتحادي في سان أنطونيو، إن المكتب يحقق في أي صلات محتملة بالإرهاب، ⁠لكنه أشار ‌إلى أن هذا مجرد واحد من "عدة مسارات أخرى" ⁠يبحثها المحققون.

وأضاف دوران "من الصعب دائما تحديد ما يدور ⁠في ذهن أي شخص ويدفعه لارتكاب هذا النوع من العنف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار بملعب للهوكي في ولاية رود آيلاند
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار خارج فندق جورجيا
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في مخيم البداوي انتهت بإطلاق نار ومقتل المطلوب
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على قوة أمنية بالبصرة يخلف قتيلًا وعدة جرحى
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الاتحادي

مكتب التحقيقات

القائم بأعمال

مكتب التحقيق

مؤتمر صحفي

رويترز

تكساس

دوران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2026-03-03
Lebanon24
03:41 | 2026-03-03
Lebanon24
03:30 | 2026-03-03
Lebanon24
02:45 | 2026-03-03
Lebanon24
02:44 | 2026-03-03
Lebanon24
02:36 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24