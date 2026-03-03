تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في تكساس.. قتلى بإطلاق نار
Lebanon 24
03-03-2026
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت السلطات التي تحقق في حادث إطلاق النار على مجموعة من الأشخاص في حانة بمدينة
أوستن
بولاية
تكساس
، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الحرب في
إيران
هي الدافع وراء الهجوم.
وأظهرت صورة حصلت عليها
رويترز
جثة المسلح، الذي قتلته الشرطة، وهو يرتدي قميصا يحمل علم إيران ومكتوبا عليه كلمة "إيران" بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه كان يرتدي أيضا سُترة عليها عبارة "الملك لله".
وقالت ليزا
ديفيس
رئيسة شرطة أوستن للصحفيين خلال
مؤتمر صحفي
، الإثنين: "أولويتنا هي إيجاد إجابات وفهم دوافع هذه الجريمة"، مشددة على أنه من السابق لأوانه تفسير دوافع المشتبه به.
وقال أليكس
دوران
،
القائم بأعمال
الوكيل الخاص المسؤول عن
مكتب التحقيقات الاتحادي
في سان أنطونيو، إن المكتب يحقق في أي صلات محتملة بالإرهاب، لكنه أشار إلى أن هذا مجرد واحد من "عدة مسارات أخرى" يبحثها المحققون.
وأضاف دوران "من الصعب دائما تحديد ما يدور في ذهن أي شخص ويدفعه لارتكاب هذا النوع من العنف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار بملعب للهوكي في ولاية رود آيلاند
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار بملعب للهوكي في ولاية رود آيلاند
03/03/2026 11:08:37
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار خارج فندق جورجيا
Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار خارج فندق جورجيا
03/03/2026 11:08:37
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في مخيم البداوي انتهت بإطلاق نار ومقتل المطلوب
Lebanon 24
عملية أمنية في مخيم البداوي انتهت بإطلاق نار ومقتل المطلوب
03/03/2026 11:08:37
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على قوة أمنية بالبصرة يخلف قتيلًا وعدة جرحى
Lebanon 24
إطلاق نار على قوة أمنية بالبصرة يخلف قتيلًا وعدة جرحى
03/03/2026 11:08:37
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب التحقيقات الاتحادي
مكتب التحقيقات
القائم بأعمال
مكتب التحقيق
مؤتمر صحفي
رويترز
تكساس
دوران
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
03:56 | 2026-03-03
03/03/2026 03:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
Lebanon 24
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
03:41 | 2026-03-03
03/03/2026 03:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
03:30 | 2026-03-03
03/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على موقع نووي إيراني.. وصور توثق
Lebanon 24
هجوم على موقع نووي إيراني.. وصور توثق
02:45 | 2026-03-03
03/03/2026 02:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تقنن إمدادات الغاز الطبيعي بعد توقف قطر عن الإنتاج
Lebanon 24
الهند تقنن إمدادات الغاز الطبيعي بعد توقف قطر عن الإنتاج
02:44 | 2026-03-03
03/03/2026 02:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:56 | 2026-03-03
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
03:41 | 2026-03-03
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
03:30 | 2026-03-03
تقرير أميركي: هل ستجلب الإطاحة بخامنئي السلام إلى الشرق الأوسط؟
02:45 | 2026-03-03
هجوم على موقع نووي إيراني.. وصور توثق
02:44 | 2026-03-03
الهند تقنن إمدادات الغاز الطبيعي بعد توقف قطر عن الإنتاج
02:36 | 2026-03-03
في اليوم الرابع من الحرب.. ترامب: لسنا في المستوى الذي نطمح إليه "من ناحية الأسلحة"
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 11:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24