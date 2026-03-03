السعودية: اعتراض وتدمير 8 مسيرات قرب مدينتي الرياض والخرج

أعلن اللواء الركن ، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع ، عن اعتراض وتدمير ثماني مسيَّرات بالقرب من مدينتَي والخرج.

وكانت في الأمس اعترضت وتصدت المنظومة الدفاعية السعودية لـ 5 معادية قرب قاعدة الأمير سلطان الجوية، عقب وقت قصير من إعلان الدفاع السعودية اعتراض مسيَّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، فيما تصدت لهما القدرات العسكرية السعودية.

في سياق متصل، شهدت السعودية تضامناً وتأييداً دولياً لإجراءاتها الأمنية التي تحفظ أمنها وسيادتها مقابل ما وصفته بـ "الهجمات الجبانة"، مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.