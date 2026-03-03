اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح

بعد مرور يومين على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي بغارات أميركية إسرائيلية مكثفة على أحد مقاره في العاصمة ، ووسط غموض لا يزال يلف هوية خليفته، أكد عضو في مجلس الخبراء المكلف باختيار المرشد أن اختيار لخامنئي "لن يستغرق وقتا طويلا".

وقال علي معلمي، عضو "مجلس الخبراء" في تصريحات اليوم الثلاثاء إن فترة اختيار قائد جديد لن تكون طويلة.



كما أضاف أن " أقسموا اليمين على ألّا تتدخل أهواء الأفراد أو الفصائل السياسية والحزبية في عملية اختيار المرشد"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".



، أوضح الأميركي، جاي دي فانس، أن الإدارة الأميركية، "تفضل بطبيعة الحال وجود نظام صديق في إيران"، وفق تعبيره.



إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بوقت سابق اليوم أن تغيير النظام الإيراني ليس الهدف . وأردف قائلاً إن "سترحب في عالم مثالي بقيادة إيرانية مستعدة للتعاون معها.