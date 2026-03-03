تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
اختيار خليفة لخامنئي اقترب.. مسؤول ايراني يوضح
Lebanon 24
03-03-2026
|
03:41
بعد مرور يومين على اغتيال المرشد
الإيراني
الأعلى علي خامنئي بغارات أميركية إسرائيلية مكثفة على أحد مقاره في العاصمة
طهران
، ووسط غموض لا يزال يلف هوية خليفته، أكد عضو في مجلس الخبراء المكلف باختيار المرشد أن اختيار
خليفة
لخامنئي "لن يستغرق وقتا طويلا".
وقال علي معلمي، عضو "مجلس الخبراء" في تصريحات اليوم الثلاثاء إن فترة اختيار قائد جديد لن تكون طويلة.
كما أضاف أن "
أعضاء المجلس
أقسموا اليمين على ألّا تتدخل أهواء الأفراد أو الفصائل السياسية والحزبية في عملية اختيار المرشد"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".
"نظام صديق في
إيران
"
من جهته
، أوضح
نائب الرئيس
الأميركي، جاي دي فانس، أن الإدارة الأميركية، "تفضل بطبيعة الحال وجود نظام صديق في إيران"، وفق تعبيره.
إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بوقت سابق اليوم أن تغيير النظام الإيراني ليس الهدف
الرئيسي
. وأردف قائلاً إن
الولايات المتحدة
"سترحب في عالم مثالي بقيادة إيرانية مستعدة للتعاون معها.
