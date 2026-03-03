تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السيطرة على حريق بالفجيرة إثر سقوط شظايا مسيرة
Lebanon 24
03-03-2026
|
04:15
أفاد
المكتب الإعلامي
لإمارة
الفجيرة
في
الإمارات
بأن السلطات تعاملت مع حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية - فوز، بسبب سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.
وذكر المكتب أنه تمت السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية بالمنطقة.
وأضاف: "نهيب بالجمهور
الكريم
استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".
