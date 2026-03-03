السيطرة على حريق بالفجيرة إثر سقوط شظايا مسيرة

أفاد لإمارة في بأن السلطات تعاملت مع حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية - فوز، بسبب سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.





وذكر المكتب أنه تمت السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية بالمنطقة.

وأضاف: "نهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".