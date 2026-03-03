بعد حريق في محركها... هبوط إضطراري لطائرة في أميركا (فيديو)

اضطرت طائرة تابعة لشركة " " إلى العودة والهبوط اضطرارياً في ، إثر اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد نحو ساعة من الإقلاع، دون تسجيل إصابات بين الركاب.





وأكدت الشركة في بيان أن الركاب أُجلوا عبر المنزلقات الهوائية والسلالم، ثم نُقلوا بالحافلات إلى مبنى الركاب بسلام. (ارم نيوز)