تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد إغتيال خامنئي... هكذا سيُدير لاريجاني إيران

Lebanon 24
03-03-2026 | 08:30
A-
A+
بعد إغتيال خامنئي... هكذا سيُدير لاريجاني إيران
بعد إغتيال خامنئي... هكذا سيُدير لاريجاني إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أشارت إلى أنّ السلطة التنفيذية في إيران انتقلت إلى علي لاريجاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي، الذي تمّ تعيينه مسبقًا من قبل المرشد علي خامنئي لإدارة شؤون البلاد في حال حدوث أي فراغ قياديّ.
 
وأضافت "هآرتس": "يبدو أن لاريجاني سيكون لاعبًا محوريًا في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية وإقناع الإدارة الأميركية بعدم السعي لاستبدال النظام".

وأشارت إلى أن مقتل كبار مسؤولي النظام، بمن فيهم وزير الدفاع ووزير المخابرات وقائد الحرس الثوري وكبير المستشارين علي شمخاني، منح لاريجاني حرية شبه مطلقة لإدارة البلاد، بما في ذلك التفاوض مع واشنطن على وقف التصعيد وإعادة تنظيم صفوف القوات الأمنية، ومنع تجدد الاحتجاجات الشعبية.
 
وأكدت أن لاريجاني سيُواجه تحديات كبيرة داخل إيران، إذ يجب عليه التعامل مع الحرس الثوري والقوى السياسية والدينية المتطرفة، بالإضافة إلى الحركات الاحتجاجية التي لم تتوصل إلى قيادة موحدة، الأمر الذي قد يهدد استقرار أي حكومة بديلة.

وفي الوقت عينه، يمكن أن يعرض لاريجاني على الإدارة الأميركية والشركاء الاقتصاديين إغراءات اقتصادية كبيرة، تشمل استثمارات للشركات الأميركية واتفاقيات مربحة تضمن لإيران حماية مصالحها مع تراجع نفوذ القوى الدولية المنافسة مثل الصين وروسيا.

ويوضح التقرير أن لاريجاني، البالغ من العمر 68 عامًا، عالم رياضيات وخبير في الفلسفة الغربية، ينحدر من عائلة مرموقة، وهو شقيق مسؤولين كبار سابقين في السلطة القضائية وحقوق الإنسان، وقد حاول الترشح للرئاسة سابقًا لكنه مُنع بسبب دعمه للاتفاق النووي. ويبدو أنه سيمثل الخيار الأكثر قدرة على الموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية، رغم عدم أهليته لتولي منصب المرشد الأعلى بسبب افتقاره للقب الفقهي المطلوب.

وأشارت "هآرتس" إلى أن إيران تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء علاقات استراتيجية مع الدول المجاورة، بما فيها السعودية والإمارات وتركيا وقطر، والتي تعتمد على مصالح اقتصادية وأمنية متبادلة، وقد تكون هذه العلاقات عاملاً حاسمًا في منع أي تدخل مباشر واستغلال الفراغ السياسي. ومن المتوقع أن تكون هذه البيئة معضلة معقدة للرئيس ترامب، الذي سيكون مضطرًا لموازنة سرعة إنهاء الحرب مع ضمان عدم انهيار الاستقرار الإقليمي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن لاريجاني يمتلك فرصة غير مسبوقة لترسيخ موقعه القيادي، مستفيدًا من دعم القاعدة الشعبية والمؤسسات الإيرانية، مع المحافظة على استقرار الدولة، والتعامل مع التحديات الاقتصادية والعسكرية، في ظل استمرار الصراع والضغوط الدولية. (عربي 21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي يكشف: اغتيال خامنئي مجرد بداية لحرب طويلة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القومي يستنكر اغتيال خامنئي والعدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير "The Spectator": بعد اغتيال خامنئي.. هل يمكن أن تنزلق إيران إلى حرب أهلية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-03-03
Lebanon24
08:59 | 2026-03-03
Lebanon24
08:55 | 2026-03-03
Lebanon24
08:41 | 2026-03-03
Lebanon24
08:35 | 2026-03-03
Lebanon24
08:10 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24