موسكو: الحرب على إيران قد تطلق سباق تسلح نووي يمتد للدول العربية

حذرت ، من أن الحرب التي تشنها وإسرائيل على قد تدفع طهران وجيرانها العرب إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أن الهجمات التي بررها الرئيس الأمريكي بالسعي لمنع إيران من امتلاك السلاح ، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً؛ حيث ستتصاعد الأصوات داخل إيران للمطالبة بامتلاك "القنبلة النووية" كأداة ردع، انطلاقاً من قناعة بأن لا تهاجم الدول التي تمتلك مثل هذا السلاح.



وأشار لافروف إلى أن خطر الانتشار النووي قد يخرج عن السيطرة، مع احتمال انضمام دول عربية إلى هذا السباق، مما يجعل الأهداف المعلنة للحرب تفضي إلى اتجاهات مغايرة كلياً.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس سيبذل قصارى جهده للمساهمة في تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة، غداة مقتل المرشد علي خامنئي في الهجوم الذي أشعل فتيل حرب واسعة النطاق في .



